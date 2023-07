Familiares de los 33 detenidos por participar en “fiesta sexual” protestan para exigir su liberación

0 SHARES Share Tweet

Activistas y familiares de los 33 hombres que fueron detenidos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por supuestamente participar en una “fiesta sexual” en un sauna privado en Valencia protestaron nuevamente este miércoles en la sede del Palacio de Justicia en Carabobo para exigir su liberación.

Uno de los familiares denunció que sólo pudieron verlos durante cinco minutos y a la distancia. “No se han bañado, no se han cambiado de ropa” desde que fueron arrestados el pasado domingo. “Ya por ese lado es un maltrato psicológico que no se lo merecen, porque no son delincuentes. El único delito que tienen es que son homosexuales y eso no es ningún delito”, dijo.

“El llamado es que se haga justicia, son muchachos trabajadores de buen corazón, están pagando por algo que no hicieron, ni siquiera les han imputado ningún delito, no nos dan respuesta, no nos dicen que hicieron, que es lo que procede, nada”, agregó.

Estamos frente al Palacio de Justicia en Carabobo exigiendo la libertad de los 33 hombres injustamente detenidos en el allanamiento a un local LGBTIQ+ #LiberenALos33 pic.twitter.com/HVJTb5kFRW — Yendri Velásquez️️ 🏳️‍🌈 (@yendrive) July 26, 2023