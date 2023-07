El emocionante relato de Beckham de cómo Messi llegó al Inter Miami

0 SHARES Share Tweet

En exclusiva con The Athletic, David Beckham, exfutbolista de renombre internacional y actual propietario del equipo de la Major League Soccer, Inter Miami, dio una visión interna del épico fichaje del astro argentino Lionel Messi en el verano de 2023.

Beckham relató con excitación y nostalgia el inicio de lo que se convertiría en uno de los fichajes más impactantes en la historia del fútbol. «En septiembre de 2019, tomamos un avión desde Londres a Barcelona, de manera clandestina. Nos encontramos con Jorge Messi en un hotel,» dijo Beckham, recordando los primeros pasos en esta arriesgada maniobra.

La tensión llegó a su punto máximo durante un viaje familiar a Japón, varios años después. «Un día me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar. Victoria (su esposa) me dijo: ‘¿En serio? ¡Apaga eso!’ Me puse mis lentes y grité: ‘¡Viene Leo! Está hecho'».

El ex capitán de la selección inglesa, visiblemente emocionado al recordar el momento, describió la adrenalina y el puro éxtasis que sintió. «Cuando recibí la llamada, fue como cuando coreaban mi nombre en Old Trafford o Wembley. No podía creer que habíamos superado a todos los demás equipos para fichar al mejor jugador de la historia».

La llegada de Messi al Inter Miami no solo es un testimonio del increíble trabajo de Beckham y su equipo, sino también un hito que marca el crecimiento y la importancia del fútbol en los Estados Unidos. La narración de Beckham añade un toque de drama y emoción a lo que ya es un momento histórico en el deporte.