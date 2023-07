Rusia ataca con misiles ciudad natal de Zelensky dejando dos fallecidos y 20 heridos

Rusia atacó con misiles la ciudad natal del presidente ucraniano Volodimir Zelensky dejando al menos dos personas fallecidas y 20 heridos.

El ataque contra Kryvyi Rih (Krivói Rog) dejó importantes daños en edificios residenciales en esa localidad situada en el centro de Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk.

Varios vecinos (entre cinco y siete) quedaron atrapados entre los escombros y se está intentando rescatarles, según ha informado el ministro de Interior ucraniano, Ihor Klymenko.

Uno de los misiles alcanzó una instalación educativa, donde dos personas habrían quedado sepultadas, según Kyiv. Otro misil cayó en un edificio residencial que quedó parcialmente destruido.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B