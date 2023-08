Capriles en Carabobo: “Vamos a sacar a esta dictadura a punta de votos”

0 SHARES Share Tweet

Nota de prensa

Henrique Capriles, candidato por Primero Justicia a la primaria opositora, finalizó su recorrido por los llanos y la región central del país en Carabobo, donde sostuvo un encuentro con dirigentes de Primero Justicia de todos los municipios, líderes comunitarios y representantes de distintas organizaciones políticas del estado.

Durante el encuentro, Capriles aseguró que mientras lucha contra su inhabilitación, recorre el país para promover la Unidad y el voto. “Pareciera que hay algunos que siguen creyendo aquello de que dictadura no sale con votos, sí hay casos en la historia y nosotros vamos a sacar a esta dictadura con votos y eso lo tenemos que tener todos los días presente, lo demás es cuento de camino y ya basta de cuentos de camino. Probablemente vamos a tener un CNE espanta voto, probablemente va a venir el peor CNE que hayamos conocido en todos estos años, lo que no debemos es decir que si no soy yo, no es nadie, aquí todos tenemos la responsabilidad de enfrentar todos los obstáculos, ahora, si se vuelve a dar lo de Barinas, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo: echar pa’lante, darle una opción a los venezolanos y ese es mi compromiso, este país no necesita un vengador, necesita un constructor”.

Insistió en la importancia de la recuperación de la industria petrolera: “Tenemos que recuperar la industria petrolera para poder diversificar nuestra economía y recuperar todas las fuentes económicas de este país, también para que los jóvenes no se vayan, porque si tienen oportunidades aquí no las van a buscar en otra parte, ese es un compromiso”, afirmó.

Sobre la elección primaria y la elección presidencial de 2024, Capriles insistió: “Más allá de salvar la primaria, hay que salvar las elecciones de 2024, en nosotros tengan un factor de unidad y voto, nosotros vamos a unir y echar pa’lante a Venezuela”, finalizó.