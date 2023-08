El príncipe Harry y Meghan Markle producirán película basada en una historia de amor

0 SHARES Share Tweet

El príncipe Harry y Meghan Markle firmaron un acuerdo con Netflix para producir una película basada en la novela más vendida del New York Times: Meet Me at the Lake.

La novela sigue la historia de amor de Will y Fern, quienes se conocen a los 20 años y se enamoran rápidamente. Sin embargo, cuando hacen un plan para encontrarse un año después, Will nunca aparece, dejando a Fern con el corazón roto. Una década después, se da cuenta de que está lejos de ser su final.

“Estoy muy emocionada de trabajar con Netflix y Archewell para llevar Meet Me at the Lake a la pantalla”, dijo a Vogue la autora del libro, Carley Fortune. “La historia de amor de Will y Fern es muy querida para mi corazón, y no puedo imaginar una asociación más perfecta”, comentó a la revista.

El tema de la segunda oportunidad en el amor es uno que resuena con la propia pareja. Meghan es una divorciada que conoció a su ahora esposo cuando tenía 35 años, mientras que Harry también ha experimentado la pérdida de sus padres. La película también se filmará en Toronto, donde Markle vivió durante siete años mientras filmaba Suits.

La noticia llega en un momento crucial para la pareja, que recientemente se ha enfrentado al escrutinio por sus proyectos de medios, o la falta de ellos. En junio, Spotify y Archwell anunciaron su decisión mutua de separarse después de que la pareja solo lograra producir una temporada de un podcast después de firmar un contrato de 20 millones de dólares en 2020.

Sin embargo, parece que están listos para comenzar un nuevo capítulo productivo: además de trabajar en Meet Me at the Lake, la duquesa firmó recientemente con la agencia WME. “Se explorarán la producción de cine y televisión, las asociaciones de marca y la creación de negocios en general. Actuar no será una área de enfoque”, informó Variety.

