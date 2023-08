0 SHARES Share Tweet

Samuel Mariño: El Soprano Que Rompe el Molde y Desafía la Ópera

En el ecléctico mundo musical, pocas voces tienen el poder de detener el tiempo como Samuel Mariño. Sí, has leído bien, un soprano masculino. Este venezolano de 29 años, ahora deslumbrando entre París y Berlín, no es tu típico amante de la ópera.

«Trabajo muy duro para hacer un gran espectáculo, y cuando digo espectáculo, quiero decir espectáculo. Crecí con música pop, obtengo mucha inspiración de artistas pop. ¿Por qué en la ópera no podemos hacer conciertos como esos?» dice Mariño, haciendo eco de sus influencias que van desde Michael Jackson a Britney Spears.

Un giro en su vida ocurrió a los 13 años cuando un médico le sugirió la cirugía como solución a su voz cambiante. «Mi madre sugirió probar suerte como cantante de ópera y nunca miré atrás», comenta.

¿Y qué hay sobre ese legado de los castrati? Eran niños que fueron castrados antes de la pubertad para alcanzar esas notas imposibles. «Para mí, se trata más de diferentes comunidades, latinos, blancos, negros, vengas de donde vengas, todos pueden identificarse con esta música», dice Mariño, alejándose de las sombras del pasado de la ópera y centrándose en una era más inclusiva.

Y a pesar de que su voz es su superpoder, Mariño tiene sus demonios del pasado. «Su voz hablada, al igual que su voz cantada, es aguda y fue acosado continuamente en la escuela, tanto por eso como por su homosexualidad», recuerda.

Pero Mariño ha tomado todo eso y ha canalizado su pasión, no solo en la música, sino también en la moda. Con un equipaje de 65 kilogramos, está claro que no juega cuando se trata de vestimenta. «No leo con frecuencia lo que la gente escribe sobre mí, escriben mucho sobre el género. ¿A quién le importa qué género soy? No quiero agradar a todos, quiero que la gente tenga reacciones», comenta.

Aunque Decca lanzó recientemente «Sopranista», donde Mariño interpreta arias tradicionalmente femeninas, el artista promete más sorpresas en el futuro. «Será mucho más que música clásica», agrega. «Aún no he decidido todo lo que me encantaría hacer, pero quiero hacer algunas colaboraciones, no solo clásicas, rompiendo los muros. Es solo música, ¿por qué tenemos que poner todos estos muros grandes?»

Con colaboraciones soñadas como Beyoncé y Lady Gaga en mente, Mariño es una fuerza imparable que combina la grandiosidad de la ópera con la relevancia del pop. «Quiero invitar a la gente a que se sienta tan fascinada por ella como yo lo estaba cuando tenía 15 años».

Mariño está aquí, está rompiendo barreras y no tiene intenciones de detenerse. Sin embargo, lo más importante, nos invita a todos a volar con él. ¿Listos para el viaje?