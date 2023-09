Busquets habla claro: El Inter Miami puede ser aún mejor

0 SHARES Share Tweet

El antiguo jefe de filas del Barça se deshace en elogios para el Inter Miami pero advierte que aún pueden subir de nivel.

Sergio Busquets, el ex titán del FC Barcelona, ha aterrizado en el Inter Miami y parece que ha encontrado su nueva casa en la MLS. Desde que el trío dinámico, compuesto por Lionel Messi, Jordi Alba y el propio Busquets, pisó suelo floridano, el equipo no conoce la derrota en 11 partidos consecutivos en todas las competiciones. Una racha impresionante, sin duda, pero para Busquets, este es solo el comienzo.

El centrocampista de 35 años ha jugado tres partidos desde la reanudación de la temporada y, aunque está encantado con el rendimiento del equipo, cree que aún hay margen de mejora. «Sí, estamos entrenando para eso y trataremos de conseguir los objetivos», dijo Busquets después de machacar al LAFC en el BMO Stadium. «Es genial estar 11 partidos sin perder, eso nos da la confianza para seguir trabajando así. Pero todavía nos queda mucho por hacer: necesitamos conocernos mejor, crecer como equipo, generar más oportunidades, tener más posesión, hacer más daño al rival, y mejorar nuestra posición tanto en ataque como en defensa. Cuando logremos hacer todo eso, podremos enfocarnos en los pequeños detalles que, al final, son los que hacen a un equipo campeón, y eso es lo que queremos», soltó el crack español.

Y no se quedó ahí. Busquets también compartió su punto de vista sobre el nivel de la MLS: «La liga me parece muy bien. Siempre me despertó curiosidad antes de llegar. Ahora que estoy aquí, se confirman mis impresiones. Obviamente, no está al nivel de Europa, pero es una liga en crecimiento con muy buenos jugadores. Cada vez vienen más jugadores jóvenes, lo que eleva el nivel de la competición».

Así que ya lo sabes, Busquets tiene grandes expectativas para el Inter Miami, pero advierte que aún hay trabajo por hacer. Con esa mentalidad, no es de extrañar que el equipo esté en camino de asegurarse un lugar en los playoffs de esta temporada.