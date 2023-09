PÉREZ VIGIL: El “buscador” de la primaria

0 SHARES Share Tweet

Ismael Pérez Vigil, experto electoral y miembro de la Comisión Nacional de Primaria, explica cómo funciona el Buscador de los centros de votación del proceso interno opositor, desmontando la polémica a su alrededor.

Por ISMAEL PÉREZ VIGIL



El pasado domingo 3 de septiembre de 2023, la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) dio a conocer y publicó el “Buscador” de la Primaria, con el cual todo venezolano registrado para votar en Venezuela y en el exterior, podrá encontrar el centro de votación en el cual, si lo desea, podrá votar en la primaria del 22 de octubre. El “Buscador” de la CNdP tuvo un impacto innegable, porque la Primaria y todo lo que pasa su alrededor es, en estos momentos, el centro político del país, el referente político del país.

Durante las dos últimas semanas habían estado apareciendo algunos buscadores promovidos y desarrollados por partidos políticos y comandos de los candidatos, que tenían algunas imprecisiones o información incompleta, porque no fue si no está bien avanzada la semana que concluyó el proceso de evaluación de los centros de votación y la ubicación en ellos de los votantes del Registro Electoral (RE) que se utilizará en la elección primaria del 22 de octubre, que es el correspondiente al RE del CNE, actualizado hasta el 31 de mayo de 2023.

Importancia del “Buscador”

A este “Buscador” se puede acceder con este vínculo: https://buscadorprimaria2023.com/ y su importancia, aparte de ser muy sencillo de utilizar y que contiene la información oficial, es que permite a los venezolanos dentro y fuera del país, conocer en detalle donde les corresponde votar el día de la elección Primaria; el “Buscador” permite además ubicar en cuál mesa, tomo, página y renglón del cuaderno está ubicado el elector.

Lo anterior es muy importante de tener en cuenta, porque hay que recordar que en la Primaria no votaremos en los centros electorales en los que votamos habitualmente pues de los casi 15,000 centros que se utilizan normalmente, se van a utilizar 3010; por lo tanto, hay que “nuclear” en un Centro a varios más y “agrupar” también en ellos a todos los votantes del RE que votan en esos centros pues la Primaria es un evento político abierto a todos los venezolanos, lo que significa que cualquiera puede ir a votar por uno de los 13 candidatos, si así lo desea.

Resumen del proceso de búsqueda

El proceso es muy simple, cada elector conoce perfectamente el número de su cedula de identidad (C.I.) y fecha de nacimiento y con sólo esos datos obtendrá, de inmediato, además de sus datos personales −para verificar y estar seguro de que son sus datos−, los del centro de votación donde vota habitualmente, el centro de votación en el que lo va a hacer el 22 de octubre −que no necesariamente concuerda con el primero− y como ya dije el número de la mesa, el tomo del cuaderno en el que están sus datos, así como la página y hasta el renglón.

En el caso de los votantes del exterior, el proceso es muy similar; pero, adicionalmente se le solicitará al elector un código alfanumérico −de 10 letras y números− que está al pie del correo electrónico que recibió, en el cual se le confirmó que había completado con éxito su proceso de actualización del RE, el realizado entre junio y el 10 de julio pasados. Algunos se han preguntado por qué esta diferencia y la razón es simple, porque a diferencia del RE que es una base de datos pública, a la que cualquiera puede tener acceso, la base de datos de los que están en el exterior y actualizaron sus datos del RE, no es una base pública y sólo el elector que se actualizó en el exterior puede tener acceso a sus datos; y el código alfanumérico, es el que garantiza eso, pues ese código nadie más lo tiene.

Reacciones al “Buscador”

La reacción frente a este “Buscador” fue inmediata, de satisfacción y júbilo de los millones de venezolanos que queremos un cambio político del país y estamos comprometidos en seleccionar mediante un proceso de Primaria un candidato unitario en representación de la Venezuela democrática al proceso presidencial de 2024 o cuando quiera que éste se celebre.

Antes de que apareciera el “Buscador”, a algunos les preocupaba no saber dónde votar, sobre todo por la intensa campaña desplegada por los enemigos de la Primaria acerca de que no habría centros de votación disponibles para ejercer el derecho al voto. Había reclamos, abiertos o sordos, porque no se sabía la ubicación de los CV; y por supuesto, no faltaron las voces agoreras, que abierta o disimuladamente quieren preservar el statu quo del país, que señalaban que estos Centros de Votación no existían o no eran suficientes.

Las críticas al “Buscador”

Apareció el “Buscador” y ahora se desarrollan dos tipos de críticas. La primera, son los que le buscan y encuentran los defectos, las imperfecciones, que siempre las tienen este tipo de programas, sobre todo los primeros días. Por ejemplo, algunos han tenido dificultades para encontrar su año de nacimiento. Ciertamente no es sencillo; pero, con una pequeña pista, en segundos resuelven la “dificultad”, que en realidad es la única que tiene el programa. Para resolverla basta con pulsar el único año que aparece en el almanaque que despliega el “Buscador”, que es el 2023, arriba a la izquierda, y aparecer un cuadro con los años; al mover las flechas que están arriba a la derecha, fácilmente se encuentra el año de nacimiento; de allí en adelante todo es sencillo, sobre todo para cualquier persona familiarizada con este requisito que tienen muchos bancos, tiendas, tarjetas de crédito, compras por internet, etc.

La segunda critica, mucho más elaborada y virulenta, de los enemigos de la Primaria, se refiere a la utilización, como base de datos del “Buscador”, del Registro Electoral −naturalmente el del CNE, pues es el único RE que existe−. Por ignorancia −o con conocimiento−, esgrimen argumentos falsos, para crear confusión, para intimidar y hasta, es obvio, que tenían una serie de personas preparadas para introducir, supuestos recursos de habeas data, para denunciar que la CNdP está utilizando, sin autorización del CNE, el RE y exponiendo sus nombres para un proceso electoral con el que ellos no están de acuerdo. Como si por el hecho de estar en ese Registro, estuvieran en la obligación de votar.

Los argumentos falaces

Afortunadamente, esos reclamos y argumentos se caen por su propio peso, porque como ya he dicho, el RE es público; esta publicado en la Gaceta Electoral y es entregado con regularidad a los partidos políticos registrados y reconocidos por el CNE, que hay varios participando en la Elección Primaria. Para abundar en este carácter público del RE, cabe señalar que el pasado 23 de agosto, el CNE publicó nuevamente una Resolución del año 2010 −concretamente el 10 de febrero− firmada por Tibisay Lucena, aludiendo a otra del 17 de junio de 1998, en la cual ratifica que: “Los actos susceptibles de ser publicados en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela tendrán el carácter público y sus ejemplares tendrán fuerza de documento público.” Pero además, el artículo 28 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) cuando establece los principios del RE, el primero que destaca es el “carácter público” del Registro y que solamente se limitará la información relativa a los “datos de residencia” del elector.

Pero lo más importante, es que el “Buscador” de la CNdP en realidad no desarrolla ninguna base de datos, se limita a buscar, a partir de los parámetros que se le proporcionan −C.I. y fecha de nacimiento−, lo que contiene el RE del CNE; a esos datos le agrega: el centro de votación, la mesa, el tomo, la página y la línea donde está el elector, para votar en la Elección Primaria, repito, si es que así lo desea. Pero el “Buscador” del CNdP no es responsable de los errores o limitaciones que tenga la base de datos del CNE.

El “Buscador” de la Primaria y el del CNE

Paradójicamente, quienes reclaman por la supuesta “revelación” de sus datos, les informamos que el “Buscador” de la CNdP protege más la identidad del elector, que el buscador que está en la página del CNE. La base, la fuente de ambos buscadores es la misma, el RE, que como ya dijimos es un documento público; pero mientras que cualquier persona en el buscador del CNE puede introducir cifras de seis, siete u ocho números, e ir encontrando electores y su centro de votación; eso no es posible hacerlo en el “Buscador” de la Primaria; pues en el “Buscador” de la CNdP se le solicita al elector su fecha de nacimiento, que es un dato que solo él conoce, y si no coincide la C.I. con esa fecha de nacimiento, los datos no aparecerán.

Y en el exterior, es aún más restrictivo, porque como esa base de datos es la que la CNdP actualizó, no es un documento público; por lo tanto, además de la C.I. y la fecha de nacimiento, se le solicita el código alfanumérico de diez cifras, que le fue enviado al elector por correo electrónico, cuando se le notificó que su actualización había sido exitosa. Ese es un dato que nadie más tiene, únicamente el elector.

El Código Alfanumérico

Conviene ahora aclarar un par de aspectos con relación a ese código alfanumérico. Muchos electores que actualizaron sus datos no se dieron cuenta de ese código y borraron el correo o no lo encuentran entre las “bandejas”. Los que han tenido dificultades para encontrar este correo con el código alfanumérico, lo pueden buscar en sus “bandejas”, utilizando el buscador de su correo, escribiendo en el: primariaexteriorve.com. Pero si no lo encuentran, es bueno que recuerden que ese código para lo único que sirve es para encontrar sus datos con el “Buscador”, nadie se los pedirá para votar. Así que si no lo encuentran, no hay de que preocuparse porque en la mayoría de las ciudades del exterior funcionará solamente un centro de votación −excepto Bogotá, Santiago y Lima− y bastará con dirigirse a ese centro el día de la votación y si actualizaron sus datos, con toda seguridad estarán en el cuaderno de votación y podrán votar, para lo cual solo necesitaran su C.I o pasaporte, vigentes o no.

Conclusión

Por lo tanto, no caigamos en las campañas de desinformación, de intimidación o de confusión con que los enemigos de la Primaria pretenden impedir la realización y el éxito de la misma. Aunque no es de Cervantes y no está en El Quijote, no deja de ser cierta, palabras más, palabras menos, esta frase: “¡Ladran los perros, Sancho!, Señal de que cabalgamos.”

Publicado originalmente en el Blog de Ismael Pérez Vigil.