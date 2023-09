Robert F. Kennedy alimenta las teorías de conspiración sobre el 11 de septiembre

0 SHARES Share Tweet

El candidato a las primarias del Partido Demócrata cuestiona la versión oficial de los eventos del 11 de septiembre y la caída del Edificio 7.

El escenario político estadounidense, ya no ajeno a las controversias, presenció recientemente otra ola de sorpresa. Robert F. Kennedy, candidato a las primarias del Partido Demócrata y sobrino del recordado presidente John F. Kennedy, ha avivado las llamas de las teorías de conspiración en torno a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En una reciente entrevista en el podcast del periodista Peter Bergen, Kennedy expresó dudas sobre la narrativa oficial del 11-S. «No sé qué pasó el 11 de septiembre (…) Sé que sucedieron cosas extrañas, uno de los edificios se derrumbó y no fue alcanzado por un avión», dijo Kennedy.

Cuando Bergen intentó clarificar la versión oficial sobre la caída del Edificio 7 del World Trade Center, Kennedy respondió: «No quiero discutir ninguna teoría sobre esto porque todo lo que he escuchado son siempre preguntas, no tengo explicación. No tengo conocimiento para ello, pero sé que lo que estás repitiendo no es cierto».

Aunque es importante destacar que Kennedy no respalda completamente las teorías alternativas, sí enfatizó la importancia del cuestionamiento y el derecho a discrepar de las «narrativas oficiales». Esta no es la primera vez que Kennedy se sumerge en especulaciones; anteriormente, ha planteado teorías sobre el coronavirus y ha insinuado el involucramiento del FBI en el asesinato de su tío.

Pese a un inicio prometedor en su candidatura a las primarias demócratas, Kennedy ha visto cómo el interés en su campaña disminuye. Las encuestas recientes indican un apoyo del 15% en su enfrentamiento con el presidente Joe Biden, que también busca la nominación del partido.