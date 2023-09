«Qué pereza das Shakira»: La controversia se enciende en redes sociales

0 SHARES Share Tweet

Jaime Lorente, actor de «La Casa de Papel», critica a la superestrella colombiana y desata un debate en línea.

Jaime Lorente, conocido por su papel en la popular serie «La Casa de Papel», no se mordió la lengua cuando expresó su opinión sobre Shakira, desatando una ola de reacciones divididas en las redes sociales. «Qué pereza das Shakira», tuiteó el actor español, sumándose a un creciente debate en torno a la superestrella colombiana tras anunciar su separación con Gerard Piqué y ventilar detalles de su matrimonio en sus recientes sencillos.

Aunque Shakira no ha respondido a la crítica de Lorente, los fanáticos de ambos lados del espectro no han dudado en expresar sus opiniones. “A lo mejor, lo de ‘dar pereza’ no es lo más adecuado para que justamente lo uses tú…”, señaló una usuaria en respuesta al tuit del actor, mientras otro comentó: “El más irrelevante de todos, ni nos acordábamos de tu existencia jajaja”.

Este cruce de comentarios llega en un momento en el que Shakira está en el apogeo de su carrera, con “El Jefe”, su último sencillo, ocupando el puesto número 1 en el top global de YouTube. Con más de 30 millones de reproducciones y el reciente reconocimiento de la cadena MTV con el premio Vanguard Award, la cantante colombiana se ha consolidado como una fuerza imparable en la industria musical.

La opinión de Lorente no ha pasado desapercibida, alimentando una conversación más amplia sobre la vida personal y la carrera de Shakira. En una era donde las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para debates candentes y opiniones divididas, la crítica del actor de «La Casa de Papel» a una de las artistas más queridas de América Latina es un testimonio del poder persistente de las plataformas en línea para amplificar voces y provocar diálogos.