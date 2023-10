Manny Pacquiao aspira a boxear en los Juegos Olímpicos de París 2024

0 SHARES Share Tweet

El legendario boxeador busca una oportunidad para representar a Filipinas en el escenario olímpico.

La leyenda del boxeo, Manny Pacquiao, podría no haber dicho su última palabra en el deporte que lo hizo famoso mundialmente. Aunque se despidió de los cuadriláteros tras su derrota contra Yordenis Ugás en 2021, el campeón de seis divisiones distintas tiene una nueva aspiración: representar a su nación, Filipinas, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Según un informe de Michael Benson de http://talkSPORT.com , el Comité Olímpico Filipino ha hecho una petición formal al Comité Olímpico Internacional para que Pacquiao, que ya cuenta con 45 años, tenga la oportunidad de pelear en la capital francesa. Esta solicitud se debe a que la edad de ‘Pacman’ supera el límite permitido para participar en los torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos.

Las esperanzas de Pacquiao de competir en los Olímpicos no son infundadas. En París 2024, se abrirán cuatro puestos por invitación en diversas categorías masculinas de boxeo, lo que podría allanar el camino para que el filipino haga su debut olímpico en los pesos intermedios.

Pacquiao no es ajeno a la decepción cuando se trata de representar a su país en el escenario internacional. En su juventud, fue rechazado por el equipo nacional filipino, una experiencia que ha marcado su carrera. “Desde el principio, fui a Manila para formar parte del equipo filipino, pero no me escogieron. Me rechazaron porque dijeron que no era bueno”, reveló Pacman.

Este nuevo capítulo en la carrera de Pacquiao no solo sería un testamento a su habilidad para competir al más alto nivel a pesar de su edad, sino también un testimonio de su amor y dedicación por Filipinas. A lo largo de los años, Pacquiao ha sido un ferviente patriota, sirviendo no solo como uno de los atletas más destacados del país, sino también como senador.

La participación de Pacquiao en los Juegos Olímpicos de París 2024, si se concreta, será un evento histórico. No solo marcará la culminación de una carrera ilustre, sino que también ofrecerá al ‘Pacman’ una oportunidad de redención, permitiéndole cerrar un capítulo pendiente en su carrera y, posiblemente, agregar un logro olímpico a su ya impresionante legado.