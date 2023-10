Cabello defiende las inhabilitaciones de la Contraloría y critica la división opositora

0 SHARES Share Tweet

El primer vicepresidente del PSUV respalda las decisiones de la Contraloría y acusa a la oposición de inscribir candidatos sin bases legales.

Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se pronunció este lunes respaldando las decisiones de inhabilitación emitidas por la Contraloría General de la República, enfatizando en la legalidad de estas acciones y la necesidad de respetarlas.

Durante una rueda de prensa ofrecida por el PSUV, Cabello expresó su descontento con la postura de la oposición que, según él, «inhabilitó» a varios de sus candidatos en las recientes primarias celebradas el pasado 22 de octubre. «Las inhabilitaciones están contempladas en la Constitución, así como el respeto a las instituciones del Estado. Debe respetarse, una persona es inhabilitada por la Contraloría. La oposición, sin contraloría, sin constitución, inhabilitaron a un montón de candidatos de ellos», declaró, haciendo referencia específica al caso de José Brito, a quien se le habría impedido participar en la contienda primaria.

El vocero del PSUV no se detuvo ahí, también señaló a la oposición de promover actos de terrorismo, enfocando su crítica hacia la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer cargos públicos. «Personas que promovieron actos de terrorismo están inhabilitadas moralmente para ejercer cargos públicos», afirmó Cabello.

Reiterando la posición de su partido, Cabello aseveró que el PSUV no cederá ante presiones para permitir la participación de los candidatos inhabilitados en las elecciones presidenciales de 2024. «Se lo hemos dicho hasta el cansancio, no va, puede hacerse la loca cuando se lo preguntan, no hay forma, no va, no vamos a aceptar presión de nadie», sentenció.

Además, aprovechó la ocasión para criticar la división interna que percibe en la oposición, sugiriendo que deberían utilizar su «poder mediático» para unirse en lugar de llegar «más divididos y más destrozados» a las elecciones venideras. «Ese poder mediático deberían usarlo para reunirse, todos, y entre ellos verán que hacen, porque si no van a llegar más divididos y más destrozados», concluyó Cabello, dejando un mensaje claro sobre su percepción del panorama político opositor.