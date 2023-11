0 SHARES Share Tweet

Fallece Maryanne Trump Barry, hermana de Donald

La ex jueza federal y crítica del ex presidente Donald Trump, Maryanne Trump Barry, muere a los 86 años en su casa de Manhattan.

Maryanne Trump Barry, hermana mayor del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido encontrada sin vida en su casa en Upper East Side, Manhattan, a los 86 años. La noticia ha sido reportada por varios medios de comunicación estadounidenses, incluyendo The New York Times, aunque las causas de su muerte aún no han sido reveladas.

La carrera de Barry estuvo marcada por su importante rol en el sistema judicial de Estados Unidos, desempeñándose como juez de distrito de Nueva Jersey desde 1983, y posteriormente como juez del tribunal federal de apelaciones. Se jubiló en 2019 pero mantuvo un perfil políticamente activo.

Además de su trayectoria judicial, Barry fue conocida por su postura crítica hacia su hermano, Donald Trump, durante su presidencia. Según grabaciones difundidas por The Washington Post, acusó a Trump de carecer de principios y ser una persona en la que no se podía confiar. Se mostró particularmente crítica con la política migratoria de su hermano, calificándola de «cruel y mentirosa».

Hasta el momento, el ex presidente Trump no ha emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento de su hermana. La muerte de Maryanne Trump Barry añade un capítulo sombrío a la historia de la conocida familia Trump y deja un vacío en el ámbito judicial y político de Estados Unidos, donde su voz crítica y su experiencia como jueza eran ampliamente respetadas.