Esperpento en Las Vegas: Sainz y su Ferrari, víctimas de una tapa de alcantarilla

La primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas se vio empañada por un accidente que afectó al piloto español y su monoplaza.

Un inicio que nadie esperaba en la ciudad del juego y el desenfreno. Apenas habían transcurrido minutos en Las Vegas, cuando Carlos Sainz Jr. se encontró con una sorpresa que no estaba en las cartas: su Ferrari destrozado por una tapa de alcantarilla.

Este incidente, que podría ser parte de una película de acción, se convirtió en una realidad que puso fin a las prácticas a una hora cuando la mayoría ya está soñando con el jackpot.

The Las Vegas Grand Prix canceled its opening practice session after Formula 1 driver Carlos Sainz collided with a loose manhole cover, causing considerable damage to his $15 million Ferrari.

