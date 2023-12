0 SHARES Share Tweet

Fallece Andre Braugher, Estrella de “Brooklyn Nine-Nine”, a los 61 Años

El actor ganador de dos premios Emmy, conocido por sus roles en «Brooklyn Nine-Nine» y «Homicide: Life on the Street», muere tras una breve enfermedad.

El reconocido actor estadounidense Andre Braugher, famoso por su papel en la serie de comedia policíaca “Brooklyn Nine-Nine”, ha fallecido a los 61 años tras una breve enfermedad. La noticia fue confirmada por su publicista, Jennifer Allen, dejando una profunda huella en la industria del entretenimiento. Aunque las causas exactas de su muerte aún se desconocen, su partida interrumpe el rodaje de la próxima serie de Netflix “The Residence”, donde estaba previsto que protagonizara.

Nacido en Chicago el 1 de julio de 1962, Braugher se destacó por su sólida formación actoral, graduándose en Artes por la Universidad de Stanford y obteniendo una maestría en Bellas Artes en Juilliard School. Su salto a la fama se dio con la película dramática ‘Glory’ (1989), donde compartió roles con Denzel Washington y Mathew Broderick.

Uno de sus roles más emblemáticos fue el del detective Frank Pembleton en ‘Homicide: Life on the Street’, actuación que le valió un Emmy en 1998. Andre se casó con la actriz Ami Brabson, a quien conoció en ‘Homicide: Life on the Street’, y juntos tuvieron tres hijos.

A lo largo de su carrera, Braugher participó en una variedad de producciones, desde thrillers como “Primal Fear” hasta series propias como “Gideon’s Crossing”. Además, ganó un segundo Emmy por su papel en la miniserie ‘Thief’ de FX.

Sin embargo, su papel más reciente como el capitán Raymond Holt en ‘Brooklyn Nine-Nine’ desde 2013 hasta 2021 lo inmortalizó en la memoria colectiva. Su coprotagonista Terry Crews expresó su conmoción y gratitud en un emotivo mensaje en Instagram.

La partida de Braugher ha causado conmoción en las redes sociales, donde los usuarios han expresado su tristeza y reconocimiento por su talento y contribución al mundo del entretenimiento. «Gracias Andre Braugher por regalarnos uno de los mejores personajes cómicos de los últimos años», comentó un seguidor en Twitter.

El legado de Andre Braugher en la televisión y el cine es indiscutible. Desde papeles dramáticos hasta actuaciones cómicas, su versatilidad y profundidad como actor lo convirtieron en una figura respetada y querida en la industria. Su fallecimiento deja un vacío en el mundo del espectáculo, pero su trabajo y su influencia perdurarán en la memoria de sus colegas, admiradores y público en general.