Desclasifican la orden judicial que anticipó la liberación de Alex Saab

La estrategia legal que precedió al perdón presidencial: los detalles de la orden de liberación de Saab revelados.

La liberación de Alex Saab, que ha resonado en los ámbitos judicial y diplomático, fue prefigurada por una orden judicial crucial desclasificada este jueves.

Firmada por el Juez Robert N. Scola Jr. del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, esta orden detalla cómo Saab fue puesto bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), marcando los pasos preliminares hacia su eventual liberación.

The U.S. Attorney's Office in Miami made the request for federal Marshals to remove Saab from prison pending Biden's clemency order based on "significant foreign policy interests." pic.twitter.com/LiJ767N8Pj