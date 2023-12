 Estas son las 17 producciones de los Obama en Netflix

0 SHARES Share Tweet

Higher Ground Productions: La Incursión de los Obama en la producción de contenido.

Desde su fundación en 2018, la compañía de producción Higher Ground, creada por Barack y Michelle Obama, ha lanzado 17 proyectos con la misión de entretener, informar e inspirar a audiencias de todas las edades. Su enfoque en elevar nuevas voces y diversas dentro del espacio del entretenimiento es evidente en cada uno de sus proyectos.

Higher Ground se destaca por abarcar una amplia gama de géneros y temas, reflejando el compromiso de los Obama con una gama amplia e inclusiva de historias. Desde documentales poderosos hasta shows infantiles diseñados para inspirar a nuevas generaciones, la línea de producción de la compañía demuestra una dedicación profunda a fomentar la empatía, el entendimiento y el cambio social.

American Symphony (Noviembre 2023): Un documental sobre un músico en el proceso de componer una sinfonía que enfrenta un revés inesperado cuando su pareja es diagnosticada nuevamente con cáncer.

Leave The World Behind (Noviembre 2023): Un drama basado en la novela de Rumaan Alam del mismo nombre, que sigue a dos familias cuyas vidas se conectan tras un apagón catastrófico.

Rustin (Noviembre 2023): Biopic informativo sobre Bayard Rustin, asesor de Martin Luther King Jr. y figura clave en la lucha por la igualdad racial y los derechos humanos.

Working: What We Do All Day (Mayo 2023): Docuserie que explora el trabajo en la vida moderna de los estadounidenses, con la participación de Barack Obama.

The Light We Carry: Michelle Obama And Oprah Winfrey (Abril 2023): Especial de 90 minutos en el que Michelle Obama comparte desafíos y lecciones de vida.

Descendant (2022): Documental sobre los descendientes de los sobrevivientes de esclavos africanos transportados en el último barco conocido que llegó a Alabama en 1860.

Waffles + Mochi’s Restaurant (2022): Serie infantil que sigue a dos marionetas, Waffles y Mochi, en su restaurante, con apariciones de Michelle Obama.

The G Word With Adam Conover (Mayo 2022): Comedia documental que examina el impacto del gobierno de EE. UU. en la vida diaria de sus ciudadanos.

Our Great National Parks (2022): Docuserie sobre los parques nacionales más espectaculares del mundo, narrada por Barack Obama.

Ada Twist, Scientist (2021): Serie infantil sobre una joven científica llamada Ada Twist y sus aventuras.

Worth (2021): Película sobre Kenneth Feinberg, un abogado que enfrenta la tarea de asignar un valor monetario a las vidas perdidas en el 11 de septiembre.

We The People (2021): Proyecto único que enseña los conceptos básicos de derechos y ciudadanía a través de canciones.

Fatherhood (2021): Película protagonizada por Kevin Hart, sobre un padre que debe enfrentar el nuevo rol de padre y el duelo por la pérdida de su esposa.

Waffles + Mochi (2021): Precuela de «Waffles + Mochi’s Restaurant», que sigue a los personajes principales en sus viajes por el mundo.

Crip Camp: A Disability Revolution (2020): Película sobre un campamento de verano para adolescentes con discapacidades.

Becoming (2020): Documental que ofrece una mirada íntima a la vida de Michelle Obama.

American Factory (2019): Primer proyecto lanzado por Higher Ground, un documental que se centra en una fábrica abierta por un multimillonario chino en Ohio.

Cada proyecto de Higher Ground está disponible en Netflix, proporcionando una ventana al mundo del entretenimiento consciente y transformador que los Obama han buscado crear.