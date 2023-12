Los Príncipes de Gales comparten un cálido mensaje navideño

Williams y Kate optan por una foto espontánea de sus hijos para transmitir sus deseos de felicidad en la temporada festiva.

La Navidad es una época de unión y buenos deseos, y los Príncipes de Gales, Williams y Kate, se sumaron a esta tradición al enviar un afectuoso mensaje navideño a personas de todo el mundo. «¡Deseando a todos una muy feliz Navidad, de nuestra familia a la vuestra!», expresaron los príncipes en un gesto que refleja su cercanía con la ciudadanía.

Este año, en lugar de optar por una fotografía tradicional de la familia real, los príncipes eligieron una imagen más espontánea y personal, protagonizada por sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. La elección de esta fotografía subraya la importancia de la familia y la naturalidad, valores que Williams y Kate siempre han procurado transmitir.

Wishing everyone a very Merry Christmas, from our family to yours! W & C



