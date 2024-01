0 SHARES Share Tweet

Piedad Córdoba y Hugo Chávez: Corazón y negocios

El legado de Piedad Córdoba, marcado por escándalos políticos y rumores de vínculos con líderes venezolanos.

El fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba ha reavivado el interés en su figura, marcada tanto por su activismo político como por las controversias que la rodearon, especialmente en relación con Venezuela.

Piedad Córdoba, nacida en Medellín el 25 de enero de 1955, fue una abogada y política colombiana de gran influencia. Durante su carrera, enfrentó múltiples escándalos, incluyendo acusaciones de vínculos con la extinta guerrilla de las FARC y con Álex Saab, señalado como testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El caso más destacado fue el denominado «Farcpolítica», originado a partir de información hallada en computadoras de las FARC. En 2008, Córdoba fue investigada por supuestos lazos con este grupo, basándose en documentos que aparentemente confirmaban estos vínculos. Aunque fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación, esta decisión fue anulada por el Consejo de Estado en 2016.

Además de su relación con las FARC, Córdoba fue relacionada con Álex Saab, con registros que sugerían una conexión entre ambos. Se planteó que Córdoba introdujo a Saab en círculos del régimen de Caracas en 2010.

En lo que respecta a su relación con Hugo Chávez, aunque hubo rumores sobre una posible relación sentimental, en una entrevista con Blu Radio, Córdoba aclaró: «No fui novia de él, pero no porque no me lo propuso, sino porque yo no quise». Además, Córdoba ha sido una defensora del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien considera un «líder» frente a una fuerte oposición.

Estos aspectos de la vida y carrera de Piedad Córdoba generaron un amplio debate sobre su papel en la política colombiana y sus relaciones con figuras y organizaciones venezolanas.