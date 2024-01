«La sociedad de la nieve» de Bayona, nominada a los Óscar

0 SHARES Share Tweet

La película española competirá en la categoría de Mejor Película Internacional y Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería.

«La sociedad de la nieve», la última película del reconocido director español Juan Antonio Bayona, ha sido nominada al prestigioso premio Óscar en dos categorías: Mejor Película Internacional y Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería.

Esta es la primera vez que Bayona, nacido en Barcelona en 1975, recibe una nominación a los Óscar, un logro significativo en su carrera.

La película competirá en la categoría de Mejor Película Internacional junto a otras destacadas producciones como la italiana «Io Capitano» («Yo capitán»), la británica «The Zone of Interest» («La zona de interés»), «Perfect days» («Días perfectos») y la alemana «The teachers lounge». Las nominaciones para la 96ª edición de los premios de la Academia de Hollywood fueron anunciadas por los actores Zazie Beetz y Jack Quaid en Los Ángeles.

«La sociedad de la nieve» cuenta la increíble historia de supervivencia de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972. El avión, que llevaba a miembros del club de rugby Old Christians Club y a algunos familiares, se estrelló en el Glaciar de las Lágrimas, en los Andes. Los sobrevivientes, enfrentados a condiciones extremas y sin recursos, lograron sobrevivir 72 días en uno de los entornos más hostiles del planeta.

En palabras de Bayona, la película busca honrar la memoria de los fallecidos y resaltar el espíritu humano de solidaridad y sacrificio. Las actuaciones de Matías Recalt y Enzo Vogrincic, quienes interpretan a Roberto Canessa y Numa Turcatti respectivamente, han sido especialmente elogiadas.

Tras su estreno en el Festival de Venecia en septiembre, la película ha recibido una respuesta positiva tanto de la crítica como del público, con más de 51 millones de visionados en Netflix en solo diez días. Bayona, quien ya ha obtenido tres premios Goya y ha dirigido películas como «El Orfanato» y «The Impossible», así como la serie «The Lord of the Rings: The Rings of Power», celebra este nuevo reconocimiento a su trabajo.

La entrega de los premios Óscar se celebrará el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, y «La sociedad de la nieve» se perfila como una fuerte contendiente en ambas categorías.