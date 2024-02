Messi y el hijo de Kim Kardashian protagonizan una noche estelar en el debut de ‘La Pulga’ con Inter Miami

El debut de Lionel Messi en la MLS se convierte en un evento de celebridades, con Saint West robándose el show al lado de su ídolo.

La Major League Soccer (MLS) vivió una noche de ensueño con el debut oficial de Lionel Messi con el Inter Miami, un encuentro que terminó en empate 1-1 contra Los Angeles Galaxy. Sin embargo, más allá del resultado y el desempeño futbolístico, lo que capturó la atención del mundo fue la presencia de una constelación de estrellas en las gradas y, en particular, un joven aficionado muy especial: Saint West, hijo de las celebridades Kim Kardashian y Kanye West.

En un momento que quedará inmortalizado en las redes sociales, Kim Kardashian compartió un video de Saint, de 7 años, de la mano con Messi mientras ambos caminaban hacia el campo de juego. La emoción del pequeño era palpable, un sueño hecho realidad al lado de uno de los más grandes ídolos del fútbol mundial. «Él está viviendo el sueño absoluto», afirmó Kardashian, resumiendo el sentimiento de millones de aficionados que ven en Messi a un héroe contemporáneo.

Saint walking Messi out on the field tonight at the La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr