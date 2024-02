Mitch McConnell anuncia su retiro como líder del Senado: Un cambio de era en la política estadounidense

0 SHARES Share Tweet

Tras casi dos décadas al frente, McConnell se prepara para dejar su rol de líder del Senado en noviembre, marcando el fin de una influencial carrera política.

En un anuncio que marca el fin de una era en la política estadounidense, Mitch McConnell, el líder del Senado con más tiempo en el cargo y figura clave en las convulsiones internas del Partido Republicano por casi dos décadas, ha decidido dar un paso al costado en noviembre.

McConnell, que cumplió 82 años la semana pasada, reveló su decisión este miércoles en el Senado, lugar que le ha visto crecer desde su llegada en 1985.

«Uno de los talentos más subestimados de la vida es saber cuándo es el momento de pasar al siguiente capítulo», expresó en sus declaraciones preparadas obtenidas por The Associated Press. «Así que me presento ante ustedes hoy… para decir que este será mi último mandato como líder republicano del Senado.»

Este movimiento subraya una transición ideológica poderosa en curso dentro del Partido Republicano, desde el conservadurismo tradicional de Ronald Reagan y las fuertes alianzas internacionales, hasta el populismo ardiente y a menudo aislacionista del expresidente Donald Trump.

McConnell ha anunciado que planea servir el resto de su mandato en el Senado, que finaliza en enero de 2027, «aunque desde un asiento diferente en la cámara».

Sus asesores han señalado que el anuncio sobre el puesto de liderazgo no está relacionado con su salud, a pesar de haber sufrido una conmoción cerebral el año pasado y dos episodios públicos donde su rostro se congeló brevemente mientras hablaba.

«A medida que pensaba sobre cuándo entregaría algunas noticias al Senado, siempre imaginé un momento en el que tuviera total claridad y paz sobre el ocaso de mi trabajo», dijo McConnell en sus declaraciones preparadas.

«Un momento en el que esté seguro de haber ayudado a preservar los ideales en los que creo firmemente. Ese momento llegó hoy.»

McConnell ha estado bajo presión creciente de un ala inquieta y, a veces, hostil de su partido que se ha alineado firmemente con Trump. Los dos han estado distanciados desde diciembre de 2020, cuando McConnell se negó a respaldar la mentira de Trump de que la elección de Joe Biden como presidente fue producto de fraude.

«Aunque conozco la política dentro de mi partido en este momento particular, tengo muchos defectos. No entender la política no es uno de ellos», dijo McConnell. «Dicho esto, creo más fuerte que nunca que el liderazgo global de América es esencial para preservar la ciudad resplandeciente sobre una colina de la que Ronald Reagan habló. Mientras siga respirando en esta tierra, defenderé el excepcionalismo estadounidense.»