Shakira revela «Las mujeres ya no lloran»: Un giro empoderador en su nueva producción

0 SHARES Share Tweet

Con colaboraciones estelares y temas que prometen sorprender, Shakira anuncia su anticipado álbum, marcando un nuevo capítulo en su carrera.

Shakira, la icónica cantautora, modelo y empresaria colombiana, ha dejado a todos sus seguidores en vilo este jueves tras revelar los títulos de las canciones de su esperado álbum «Las Mujeres Ya No Lloran». A través de su cuenta en X, la artista compartió no solo la lista de canciones sino también las colaboraciones estrella que adornarán este proyecto, incluyendo nombres de peso como Cardi B, Bizarrap, Rauw Alejandro, Karol G, Manuel Turizo y Fuerza Regida.

Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las Mujeres Ya No Lloran (algunos de ustedes ya sabían, otros aún no!) Solo faltan 3 semanas! https://t.co/6vCFZvVoTs pic.twitter.com/mUuji1EHLR — Shakira (@shakira) February 29, 2024

La emoción de Shakira era palpable en su mensaje: “Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las Mujeres Ya No Lloran (algunos de ustedes ya sabían, otros aún no!) ¡Solo faltan 3 semanas!”. Este anuncio no solo anticipa el regreso de Shakira a la escena musical, sino que también promete un álbum lleno de sorpresas y mensajes poderosos.

Entre los títulos revelados se encuentran «Puntería», «La Fuerte», «Tiempo sin verte», «Cohete», y «Entre paréntesis», entre otros, prometiendo una diversidad temática y musical que es marca registrada de Shakira. Colaboraciones ya exitosas como la «Bzrp Music Sessions Vol. 53» con Bizarrap, que aborda su separación de Gerard Piqué, y «TQG» con Karol G, han generado expectativa sobre lo que este nuevo álbum tiene para ofrecer.

El anuncio también vino acompañado de la nueva portada del álbum, sumando un elemento visual a la anticipación. Shakira, con este nuevo proyecto, no solo busca seguir impactando en el ámbito musical sino también enviar un mensaje de empoderamiento y resiliencia, como sugiere el título del álbum.

Las colaboraciones, meticulosamente seleccionadas, prometen fusionar diversos géneros y estilos, desde el reguetón hasta el trap, pasando por baladas emocionales que han caracterizado la carrera de Shakira. La inclusión de artistas de la talla de Cardi B y Rauw Alejandro habla de la universalidad y la relevancia contemporánea que Shakira busca imprimir en «Las Mujeres Ya No Lloran».

Este anuncio ha despertado el interés no solo de sus fanáticos sino también de críticos y seguidores de la música latina en general, ansiosos por descubrir las historias, melodías y colaboraciones que Shakira ha preparado. Con «Las Mujeres Ya No Lloran», Shakira no solo promete un regreso triunfal sino también un álbum que, sin duda, dejará huella en la industria musical de 2024.