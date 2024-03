Carolina Perpetuo se desmarca de polémica con Marian Valero: «Rabo de paja no tengo»

0 SHARES Share Tweet

En medio de investigaciones por presunta extorsión, la actriz venezolana asegura su inocencia y se distancia de las acusaciones que involucran a Marian Valero.

La escena artística venezolana se encuentra en el ojo del huracán tras las recientes acusaciones que han salpicado a figuras del entretenimiento nacional. En un giro reciente, la actriz Carolina Perpetuo ha salido al paso de las especulaciones que la vinculaban con un caso de presunta extorsión que actualmente investiga la Fiscalía de Venezuela, donde Marian Valero, también actriz, es señalada como principal sospechosa.

La controversia se desató luego de que el fiscal general, Tarek William Saab, anunciara la investigación contra Valero por los delitos de “extorsión agravada, incitación al odio y asociación para delinquir”. Según las acusaciones, Valero, junto a Humberto Estaba y Ruth Suárez, habría amenazado con difamar a diversas personas a menos que estas accedieran a pagar cuantiosas sumas de dinero.

El caso cobró notoriedad cuando la empresaria Carmen Sánchez declaró en el programa Ronda TV que se le había exigido dinero para evitar la divulgación de información comprometedora sobre sus negocios. Las operaciones de extorsión presuntamente tendrían como plataforma el canal VDigital 24, asociado a figuras del entretenimiento como Carolina Perpetuo y Scarlet Ortiz.

Ante las crecientes especulaciones, Perpetuo decidió aclarar su posición mediante una publicación en Instagram, respondiendo directamente a Revista Ronda: “A mí que me revisen. Quien no la debe, no la teme y yo no la temo. Doy la cara y bien alta porque rabo de paja no tengo”. Con estas palabras, la actriz venezolana busca disipar cualquier duda sobre su implicación en el escándalo, subrayando su transparencia y disposición a enfrentar cualquier investigación.

La declaración de Perpetuo no solo refleja su firmeza ante las acusaciones sino que también pone de manifiesto la complejidad del entramado de relaciones y acusaciones que envuelven a la industria del entretenimiento en Venezuela. Mientras la investigación sigue su curso, el público y la comunidad artística permanecen atentos a las próximas revelaciones de este caso que, sin duda, ha sacudido al país.