Diosdado hace una piñata con el caos opositor: Dice que Rosales jugó sucio para ser el candidato

En medio de tensiones políticas, Cabello juega con las reglas sobre la sustitución de candidatos, mientras la oposición refuta con la ley en mano.

Diosdado Cabello, figura clave del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hizo honor al apodo que le hemos puesto en este medio: La Cizaña de El Furrial. Tras el caos desatado en la oposición desde la esperpéntica noche del lunes, el número dos del partido oficialista no perdió la oportunidad de hacer fiesta en su programa semanal Con El Mazo Dando.

Según Cabello, solo los postulados ya admitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) podrían reemplazar a los «candidatos tapa». Esta declaración plantea un escenario de nueva postulación que debe ser validada por el ente electoral.

«Hay gente que no llega ni siquiera a postularse porque la máquina le dice ‘no va’. En consecuencia, cuando el postulado sustituto no sea un candidato previamente admitido deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley… ¿Qué significa?, que si usted no fue postulado no puede ser candidato sustituto», explicó Cabello, sin explicar cuáles son los criterios para que la máquina diga que «no va», como le ocurrió a Corina Yoris y a varios nombres más propuestos por la opositora Plataforma Unitaria Democrática.

La polémica no tardó en aparecer. Manuel Rosales, líder de Un Nuevo Tiempo (UNT) y referente de la oposición, fue señalado sarcásticamente por Cabello de haber cometido un error al inscribirse, sugiriendo un plan para asegurar su posición como candidato presidencial a través de la tarjeta del partido. «La puso al servicio de la Unidad, la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, pero alrededor de él», señaló Cabello, insinuando intenciones ocultas tras la candidatura de Rosales, bromeando con que se había equivocado de número de cédula de identidad y, por eso, terminó inscrito.

La respuesta en los círculos de la dirigencia opositora no se hizo esperar. César Pérez Vivas, dirigente de la Plataforma Unitaria, contrarrestó las afirmaciones de Cabello citando el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales: «La sustitución de un candidato o de una candidata constituye una nueva postulación y, en consecuencia, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato o una candidata previamente admitido o admitida deberá cumplir con los requisitos previamente establecidos en la presente ley y su reglamento.»

La «pantalla puro pa’ la foto», como calificó Cabello a las denuncias de la Plataforma Unitaria, y las aclaratorias legales de la oposición, son otro episodio más de la crisis política venezolana.