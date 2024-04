“La Roca” dijo que no apoyará ni a Biden ni a Trump en presidenciales de EEUU

0 SHARES Share Tweet

Dwayne Johnson, afamado actor estadounidense, dijo que no volverá a dar su apoyo público al actual presidente, el demócrata Joe Biden. “La Roca” había apoyado a Biden en las elecciones de 2020.

Sin embargo Johnson aclaró a la cadena Fox News que tampoco respaldará a Donald Trump. El artista indicó que pensó que apoyar a Biden en los pasados comicios norteamericanos era la mejor decisión.

«Pensé: Estoy en esta posición en la que tengo cierta influencia y sentí que era mi trabajo entonces ejercer mi influencia y compartir: Voy a apoyar a este’. No lo voy a volver a hacer», dijo “La Roca”.

La división provocada, añadió, le «desgarra las entrañas»: «Eso me afectó. No me di cuenta entonces, solo sentí que había mucho malestar y me gustaría que las cosas se calmaran», sostuvo con la intención ahora de contribuir a que el país se una por lo que esta vez no va a hacer público su voto.

«Será algo entre las urnas y yo, pero sí digo esto: como muchos de nosotros ahí fuera que no confían en todos los políticos, confío en los estadounidenses y la persona que se vote será mi presidente y la apoyaré al 100 %».