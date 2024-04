Diosdado: González Urrutia es el candidato que los gringos decidieron

0 SHARES Share Tweet

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó este lunes su opinión sobre el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia.

En la acostumbrada rueda de prensa, Cabello señaló que la oposición, a pesar de sus desacuerdos internos, finalmente ha presentado un candidato.

Mencionó que la oposición ha estado enredada en conflictos internos, mientras que el gobierno tiene un camino claro con su propio candidato.

“La oposición seguirá enredada, muy enredada, nosotros estamos muy claros, despejado el camino, tenemos nuestro candidato, sobre todo, la gente que siente que Venezuela, a pesar de bloqueo y sanciones, ha venido resurgiendo por la firmeza del gobierno en una política clara. La oposición tiene un candidato, ellos podían haber hecho eso desde el principio, pero no se ponen de acuerdo, ahora viene la pelea por los comandos de campaña, eso hay que verlo”, dijo.

“Pasamos de que no puede haber elecciones sin mí a que ahora todo el mundo puede ser candidato”, agregó

Destacó que, a pesar de las dificultades económicas y las sanciones, Venezuela ha logrado resurgir gracias a la firmeza del gobierno y su política clara.

El político venezolano también hizo referencia a la importancia de respetar la ley electoral, mencionando el artículo 44 como base para la legitimidad de la candidatura presentada. Cabello hizo hincapié en que, a pesar de los desafíos, se ha cumplido con los requisitos legales para la participación en las elecciones.

“Lo cierto es que se cumplió la ley electoral, artículo 44. Al final le dieron la razón al argumento sencillo de la ley”, dijo.

En cuanto a la elección del candidato de la oposición, Cabello mencionó a otros posibles aspirantes, como Manuel Rosales, aunque expresó ciertas reservas sobre su candidatura.

“Después de la abuela sustituta, apareció un candidato, eso era lo que tenían que hacer, ellos podían agarrar a Rosales, pero es guabinoso, es un tobo de agua”, opinó.

Además, aseguró que el presidente Nicolás Maduro está preparado para “derrotar” al “candidato que sea” en las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.

“La oposición siempre ha tenido candidato, que este (Edmundo González Urrutia) sea el candidato que más quieren los gringos, es otra cosa. El que los gringos decidieron”, sostuvo

Sobre la decisión del TSJ de nombrar a José Brito como presidente ad hoc de Primero Justicia dijo: “Ahora (Henrique) Capriles, (Julio) Borges tienen jefe nuevo, es el dueño de la tarjeta. Quién diría (que) la alta burguesía ahora tiene un jefe de Anzoátegui”.

El dirigente del PSUV también dio su opinión sobre dos temas de relevancia en el país. En primer lugar, en lo que se refiere a la reactivación de sanciones. Al respecto, Cabello criticó a Estados Unidos y otros gobiernos, calificándolos como entes inmorales y responsables de la situación actual en Venezuela.

Cabello mencionó que el Gobierno de Joe Biden no cumplió con la promesa de «eliminar» las sanciones, una vez el CNE anunciara el cronograma electoral, lo que ha generado más tensiones entre ambas naciones. «Ellos llegaron a acuerdos y no han cumplido ni uno solo. Cuando se anunció el cronograma electoral prometieron que no habría ni una sanción, no han cumplido nada«, indicó.

Con información de elcooperante.com