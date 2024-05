Influencer muestra a sus «amigas» en portal entre NYC y Dublín: Lo cierran temporalmente

Una influencer de Instagram causa revuelo tras mostrar su pecho en la instalación interactiva, provocando reacciones encontradas y el cierre temporal del portal.

Influencer Provoca Controversia en Instalación Portal del NYC-Dublín con Comportamiento Inapropiado

Una influencer de Instagram generó controversia al mostrar su pecho frente a los transeúntes que observaban a través de la instalación del portal en la exhibición NYC-Dublín. Los espectadores en Dublín quedaron atónitos cuando la mujer levantó su camiseta en un intento por volverse viral en Instagram.

El portal fue cerrado temporalmente debido a «comportamiento inapropiado», informó el Irish Times. Esta acción provocó una rápida y variada reacción en Twitter. «Dime que nunca has tenido una figura paterna sin decirme que nunca has tenido una figura paterna», tuiteó Jesse Burkhart.

Reacciones Mixtas en Redes Sociales

Las opiniones en Twitter no tardaron en aparecer, y no siempre fueron positivas. «El resto del mundo no está listo para la degeneración de América», escribió Moral Authority Complex. «Sin respeto por sí misma», tuiteó Miss Jo. «Sin respeto por la gente de su lado del portal. Sin respeto por la gente del otro lado del portal. La gente hará cualquier cosa por unos clics y me gusta».

Por otro lado, algunos usuarios defendieron a la influencer. «Esto es realmente genial», comentó Frank Bojazi. «No está lastimando a nadie. No está robando a nadie. Y es mejor de lo que estamos acostumbrados y a todos les encantan los pechos».

Sobre la Instalación del Portal

El 8 de mayo de 2024, se inauguró una enorme escultura interactiva en la Flatiron South Public Plaza, a pocos bloques de las oficinas de la Simons Foundation y adyacente al icónico edificio Flatiron. Llamada Portal, esta escultura pública que incorpora ciencia y tecnología conecta las ciudades de Nueva York y Dublín, Irlanda. Los transeúntes de ambas ciudades pueden disfrutar de una transmisión en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo una vista en tiempo real de la vida al otro lado del Atlántico.

El Portal de Nueva York es una colaboración entre la Simons Foundation, la Flatiron Nomad Partnership y el Programa de Arte del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El proyecto de los Portals fue fundado y conceptualizado por Benediktas Gylys, un artista lituano, como una red de puentes visuales que trascienden fronteras y fomentan la conexión entre personas que viven a miles de kilómetros de distancia.

Este incidente destaca los desafíos y controversias que pueden surgir en instalaciones artísticas públicas y la influencia de las redes sociales en el comportamiento público.

Instagram Influence flashes her chest in front of shocked bystanders at NYC-Dublin portal installation.

Viewers looking through the portal in Dublin were left stunned after the woman pulled up her top in an effort to go viral on Instagram. pic.twitter.com/dVWeIoDJLI

— Oli London (@OliLondonTV) May 14, 2024