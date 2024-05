0 SHARES Share Tweet

Aunque usted no lo crea: J-Rod exige rechazar observación de la UE…¡por levantarles las sanciones!

El presidente del Poder Legislativo denuncia falta de imparcialidad en la Misión de Observación Electoral de la UE y critica las sanciones impuestas a Venezuela.

El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, acusó este martes a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) de estar parcializada y de “tomar partido” por una candidatura para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En la sesión ordinaria del Parlamento, Rodríguez afirmó que, debido a las medidas “hostiles” de la comunidad política, el ingreso de una comisión para los comicios presidenciales se hace “materialmente imposible” por considerarlo “ilegal”.

“Qué vergüenza que un continente que sentó las bases del renacimiento científico y de la creación artística de siglos anteriores, ahora sea eso, una completa ausencia de humanidad (…) No sé cómo es en Europa, pero en Venezuela las leyes se respetan, y como en toda casa, las normas que se respetan son las normas del anfitrión”, aseguró.

Rodríguez calificó el levantamiento de la sanción al presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, como una “burla” y afirmó que el comunicado de la UE emitido el pasado lunes es un acto de honra y de respeto hacia el país. “Venezuela no se rinde ante nadie. Venezuela no se arrodilla ante nadie. (…) Quedó perfectamente claro que nosotros íbamos a resistir, y que lo íbamos a vencer”, aseveró.

Críticas a la Imparcialidad de la Misión de la UE

Rodríguez señaló que el informe de la comisión no “puede” ser veraz debido a que el bloque no respeta el principio de imparcialidad. Por ello, pidió al Poder Electoral que deje sin efecto la invitación a la Misión de Observación Internacional de la UE. “Por nosotros no fue, nosotros lo intentamos, pero como ellos todavía nos consideran sus lacayos, no nos perdonan ser independientes”.

El presidente del Parlamento puntualizó que la “cláusula” que establece Venezuela con cualquier invitado es que cumpla con los principios de imparcialidad y no injerencia en los asuntos de Venezuela, con respeto estricto a la soberanía del país. “Así está establecido. Cuando viene una misión internacional, firma un convenio con el CNE y la primera cláusula es esa”, sostuvo.

“No puede venir un extranjero a tomar partido por un sector político si es observador electoral. Nosotros tenemos los videos y grabaciones de la misión de observación electoral europea, que vino a las elecciones de gobernadores en el año 21, y tenemos a representantes de esa misión reunidos con un candidato a gobernador del estado Bolívar diciéndole que se tenía que unir con otros candidatos para que derroten al chavismo. ¿Eso es imparcialidad?”, dijo.

Acuerdo de la AN contra las sanciones

El Parlamento aprobó el Proyecto de Acuerdo en Repudio a la Renovación de las Ilegales e Ilegítimas Sanciones contra Venezuela por parte de la Unión Europea y exhortó a la comunidad política a levantar todas las medidas contra la industria petrolera y demás sectores productivos.

El acuerdo fue presentado por el diputado Saúl Ortega, quien indicó que la UE persiste en sus “prácticas abusivas” por mandato del Gobierno de EE.UU. en contra de la nación. Calificó las medidas como “extorsivas” y aseguró que las mismas demuestran las políticas internacionales “hostiles” contra Venezuela. “Considerando que el pasado 13 de mayo la Unión Europea acordó prorrogar las sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela, y suspendió temporalmente las restricciones de viajes impuestas contra varios altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, en el marco del desarrollo de las próximas elecciones en la nación”, expone el comunicado.