Blinken rockea en Kyiv: Un mensaje de solidaridad para Ucrania

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se une a una banda local en un bar de Kyiv, reafirmando el apoyo estadounidense en la lucha de Ucrania por la libertad.

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se sumó a una banda local en un bar de Kyiv para enviar un poderoso mensaje de apoyo a Ucrania. En medio de los intensificados ataques rusos, Blinken tocó una guitarra roja junto a la banda 19.99 en el Barman Dictat, interpretando la emblemática canción de Neil Young «Rockin’ in the Free World».

Durante su visita a Kyiv esta semana, Blinken ha reafirmado el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Ucrania. La elección de la canción no fue casual; «Rockin’ in the Free World» fue lanzada en 1989, poco antes de la caída del Muro de Berlín, un símbolo del colapso de la Unión Soviética y la independencia de varias naciones, incluida Ucrania.

Dmitry Temnyi, el vocalista de 19.99, expresó su impresión por las habilidades de Blinken con la guitarra. «Tocó bien», comentó Temnyi. Tras la actuación de 19.99, el escenario fue tomado por un grupo de veteranos ucranianos, Cultural Forces of Ukraine, vestidos con uniformes militares. Esta agrupación fue fundada en 2022 para elevar la moral ucraniana tras la invasión rusa, contando con ramas civiles y militares.

Blinken es el primer alto funcionario estadounidense en viajar a Ucrania después de que el Congreso de EE.UU. aprobara un paquete de ayuda militar de $61 mil millones el mes pasado. Esta visita se produjo tras una demora de varios meses durante los cuales Rusia ganó ventaja en el campo de batalla. Blinken llegó a Kyiv en tren temprano el martes, en una visita no anunciada previamente, pocos días después de que Rusia lanzara una incursión terrestre en el norte de la región de Járkov, abriendo un nuevo frente y extendiendo las fuerzas ucranianas.

Sec. of State Antony Blinken joined Ukrainian band 19.99 on stage at a bar in Kyiv, playing Neil Young’s “Rockin’ in the Free World.»

«So much of the world is with you,» Blinken said before they started playing. «And they are fighting not just for Ukraine, but the free world.» pic.twitter.com/Wy6OkELvDw

