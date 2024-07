Rawayana: una gira internacional en medio de elecciones cruciales

0 SHARES Share Tweet

La banda venezolana llama a sus compatriotas a votar desde Europa mientras continúan su gira.

Rawayana, una de las bandas más internacionales de Venezuela, está inmersa en una extensa gira de año y medio por Europa y América. Sin embargo, los conciertos de este viernes en Madrid y el domingo en Barcelona tienen un significado especial, ya que coinciden con el fin de semana de las cruciales elecciones en su país, en las cuales tienen “mucha fe”.

En una entrevista con EFE, el cantante Beto Montenegro expresó una “sensación agridulce” al no poder estar en Venezuela para votar. “Nos pilló con la gira montada”, explicó Montenegro. “Intentamos hacer las gestiones para votar desde España, pero fue imposible. Así que estamos en la misma situación que los cinco millones de venezolanos en el exterior que querrían votar y no pueden porque el Gobierno no se lo facilitó”.

Un llamado a votar

Desde España, Montenegro hizo un llamado a los venezolanos para que ejerzan su derecho al voto, destacando la importancia de estas elecciones. “Estas elecciones son importantes”, subrayó.

Aunque sienten profundamente la situación política de su país, Montenegro aclaró que no tienen intención de convertir sus conciertos en actos políticos. “Cuando actuamos en Europa la mayoría del público es europeo y no queremos hacernos pesados”, dijo. “Nuestro público es como nosotros, quieren un cambio, así que no necesitamos hacer bandera”.

Los conciertos de esta gira son una celebración de reggae, ska, indie pop, funk y psicodelia, con las canciones de su último disco ‘¿Quién trae las cornetas?’ en el centro de la propuesta.

La situación en Venezuela

La situación en Venezuela está siempre presente en el pensamiento de la banda. Montenegro, nacido en Caracas en 1989, comentó: “Nuestra generación ha vivido siempre lo mismo desde que tiene uso de razón y está esperando un cambio”.

“La obsesión por mantener la conversación pública alrededor de la política en Venezuela cansa a la gente de mi edad, aunque también estamos acostumbrados”, añadió. “Esta obsesión lleva al Gobierno venezolano a presionar a los artistas, siempre quieren aprovecharse de la posición de uno, y eso condiciona y provoca autocensura”.

Montenegro subrayó la importancia de participar en las elecciones para lograr un cambio. “Ahora no es momento de pasar de todo, si se quiere cambiar el rumbo hay que participar en las elecciones, hay que votar, no importa a quién, nosotros apoyamos la diversidad”.

Éxito en medio de la gira

Rawayana, al igual que su generación, oscila entre el hartazgo de la política y la necesidad de actuar, una dualidad reflejada en su discografía. Su último disco, ‘¿Quién trae las cornetas?’, ha sido una fuente de alegrías para la banda, que observa cómo cada vez más personas se interesan por su música y cómo se abren puertas en nuevos países.