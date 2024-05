0 SHARES Share Tweet

Lacava prohíbe granjas de criptomonedas para preservar suministro eléctrico

El gobernador toma medidas drásticas para evitar el impacto negativo de la minería de criptomonedas en el sistema eléctrico del estado.

El gobernador Rafael Lacava se dirigió a la población carabobeña por medio de sus redes sociales, para anunciar la prohibición de las granjas de minería de criptomonedas en la entidad, debido al impacto negativo que están teniendo en el suministro de energía eléctrica para la población.

Lacava expresó su preocupación por el robo de megavatios que estas granjas suponen para el sistema interconectado nacional, afectando a los habitantes de Carabobo. En este sentido, señaló que se han bloqueado y desconectado varias de estas instalaciones, decomisando miles de máquinas de minería de criptomonedas.

“Nosotros tenemos, en este momento, que tener conciencia, porque nuestros habitantes, el pueblo de Carabobo, evidentemente, están siendo impactados por este tema eléctrico, que en cierta manera, tiene que ver mucho con esto”, dijo la autoridad regional.

Medidas en la administración pública

El gobernador hizo hincapié en la necesidad de priorizar el suministro eléctrico para la población, anunciando la emisión de un decreto que obligará a la administración pública a apagar todas las oficinas durante las horas pico de consumo eléctrico en el estado.

Asimismo, se comprometió a hablar con los grandes consumidores eléctricos de la región para solicitarles que reduzcan su consumo de energía de manera temporal, con el fin de garantizar una distribución equitativa y evitar racionamientos. “Yo prefiero trabajar en horas donde no hay pico de electricidad antes que estar racionando a Carabobo. Eso, a partir de los próximos días verán el decreto”, adelantó.

Lacava subrayó que, si bien apoya la actividad económica, en este momento es prioritario evitar el desgaste del sistema eléctrico debido a la demanda desproporcionada de las granjas de minería de criptomonedas. Por ello, dejó claro que no se permitirá la operación de este tipo de instalaciones en Carabobo y que se tomarán medidas para regular el consumo de energía en la región.

“Yo no tengo nada en contra de las criptomonedas, no tengo nada en contra de lo que esté obviamente autorizado, lo que sí es que en este momento esto no es factible de estar en operaciones, porque esto golpea drásticamente a nuestra población”.

“Por lo tanto, esto será momentáneamente o definitivamente bloqueado, porque estos megavatios, al igual que muchas granjas más. Hasta hoy llevamos 11 mil y pico de máquinas decomisadas y faltan muchísimas más. No como cuento, si usted me conoce y tiene una granja, no me llame, porque si me llama, quiere decir que no es amigo mío y si me llama, el castigo es doble, ya lo saben”.

Lacava reiteró que la restricción eléctrica y la suspensión de granjas de criptomonedas serán “momentáneos”, en aras de proteger los intereses de la nación. “No quiero minería de criptomonedas, está absolutamente negado. Estamos restringiendo el consumo de energía eléctrica a determinadas horas, y se generará un decreto para que eso suceda”, concluyó.