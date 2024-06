Ronald Acuña será operado este martes en Los Ángeles

Acuña deberá permanecer en Los Ángeles al menos un mes después de la operación, destacando que ha sido increíble todo el apoyo que ha recibido luego de su lesión.

El pelotero venezolano Ronald Acuña se someterá a una cirugía este martes 4 de junio en Los Ángeles para reparar el desgarro del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

“All that support finds me crying at home by myself. The reason that’s happening is because I feel like I’m the one abandoning the team. It feels like I’m the one letting everyone down”



Ronald Acuña Jr. on the support from teammates, coaches & Braves Country after his injury🔊 pic.twitter.com/2tCCycspy4