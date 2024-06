Mbappé carga contra el PSG: «Me hablaron con violencia»

0 SHARES Share Tweet

Tras un tenso desenlace en el PSG, el astro francés se une al club blanco y firma un contrato hasta 2029.

Kylian Mbappé proclamó el martes su “inmenso placer” de finalmente incorporarse al Real Madrid y comentó que su etapa en Paris Saint-Germain tuvo un triste desenlace. El Madrid logró cristalizar el tan esperado acuerdo con el astro francés, un matrimonio entre un prolífico goleador y el club de España que acaba de ampliar a 15 su cosecha récord de títulos en la Liga de Campeones.

“Ya todo el mundo conoce la noticia. Es oficial. Seré un jugador del Real Madrid durante al menos las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad, muy emocionante”, declaró Mbappé en una rueda de prensa en Metz, donde Francia enfrentará a Luxemburgo el miércoles en un amistoso previo al Campeonato Europeo. “Estoy muy feliz, aliviado y extremadamente orgulloso de unirme a un club en el que siempre he soñado estar”, añadió. “Estoy muy emocionado de ir a este gran club, el mejor del mundo”.

La etapa de siete años de Mbappé en el PSG acabó mal, con una última temporada que inició y terminó cargada de tensión. Fue marginado de la gira de pretemporada a Japón en julio por negarse a firmar una extensión de contrato. También fue apartado del primer equipo ante la insistencia del PSG de que no podía irse como libre.

Mbappé no fue convocado para la primera fecha de la liga francesa y llegó a temer que se perdería toda la temporada. “Me hicieron entender de manera muy clara que no iba a jugar en el PSG (en esa temporada). Me lo dijeron a la cara. Me hablaron con violencia, me lo dijeron”, señaló Mbappé, quien alabó que el técnico Luis Enrique y el director deportivo Luis Campos intervinieron a su favor. “Sin ellos no habría vuelto a jugar”.

El PSG no organizó una ceremonia de despedida a Mbappé en su último partido en casa ante Tolosa, y recibió abucheos por parte de un sector de la grada. “No estaba inconforme en el PSG, eso sería escupir en la sopa (ser un malagradecido)”, dijo Mbappé. “(Pero) ciertas cosas y ciertas personas me hicieron sentir mal”.

Aunque firmó 44 goles en 48 partidos, y con un doblete liga-copa en el plano doméstico, Mbappé no siempre mostró su mejor versión durante la temporada. Se fue sin marcar en ambos partidos de las semifinales de la Liga de Campeones, instancia en la que el PSG fue eliminado por el Borussia Dortmund.

“No hay excusas para algunas de mis actuaciones”, indicó el delantero. “No estuve al mismo nivel. Pero el haber podido jugar y ganar trofeos me llenó de orgullo. Pero lo seguro es que el año que viene no me conformaré con un año como éste”.

El PSG no ha tardado en responder a Kylian Mbappé, después de que el delantero, ya oficializado como nuevo jugador del Real Madrid, apostillara este martes en rueda de prensa que “el PSG le había hablado de forma violenta” y que, según sus palabras, “le había asegurado que no jugaría esta temporada”. El club, en un breve comunicado en AFP, lamenta las palabras del máximo goleador de su historia, señalando que “no tiene ninguna clase” al realizar este tipo de declaraciones.

“Nasser Al Khelaïfi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo. Luis Enrique incluso lo dijo, pero a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo publica como si fuera verdad”, aseguró una fuente del PSG a AFP, replicando a Mbappé, que reconoció, a su vez, que “está liberado” después de que se anunciara su fichaje por el Real Madrid, el lunes por la tarde. La relación entre ambas partes, club y jugador, está completamente rota, tras un final de temporada convulso, marcado por las desavenencias entre Mbappé y Al Khelaïfi.

A ello hay que añadirle las discrepancias por su salida económica de París, ya que el PSG, según L’Équipe, no le ha abonado el sueldo de abril y mayo, probablemente tampoco el de junio, generando un conflicto dentro de un capítulo que parecía ya cerrado completamente desde el lunes. El litigio podría acabar en la Comisión Jurídica de la LFP, ya que el PSG esgrime que el ‘pacto de caballeros’ al que se avinieron Mbappé y Al Khelaïfi, por el cual el jugador se comprometió a perdonar 80 millones en concepto de primas de fidelidad, debe reproducirse en un contrato firmado.

Un embrollo que se deberá esclarecer en las próximas semanas, en la cual dirimirán los abogados de todas las partes implicadas, ya con el delantero vestido de blanco.