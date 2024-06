Maduro asegura que sicarios están buscándolo

0 SHARES Share Tweet

El presidente venezolano recorre el país de manera sorpresiva por razones de seguridad y destaca la fusión cívico-militar para mantener la paz.

El presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión este domingo con el comando nacional de campaña “Venezuela nuestra”, durante la cual informó sobre su «peregrinación» por todo el país, llevada a cabo de manera sorpresiva debido a las amenazas que enfrenta. Maduro expresó que su presencia en diferentes regiones de Venezuela se debe “a la defensa de la verdad, el pueblo y la vida”, a la vez que mencionó las razones de seguridad que le impiden convocar de manera pública.

«Yo vengo en una peregrinación de verdad por todo el país. Estuve en Carabobo, en Valencia, en Trujillo y por razones de seguridad, no puedo convocar, porque ellos tienen un grupo de sicarios, la ultraderecha, los Borges, los Ledezma, las Machado, buscándome para hacerme daño. Entonces, mi llegada en todos lados tiene que ser de sorpresa, y los equipos de seguridad haciendo un buen trabajo», dijo Maduro.

El mandatario destacó la importancia de la fusión cívico-militar policial para “mantener la paz” y aseguró que está «cumpliendo con su misión en la tierra, siempre bajo la guía de Dios».

Reto a Ecarri y monumento en Maracaibo

El presidente se refirió también al reto que le propuso el candidato presidencial, Antonio Ecarri, a un debate «cara a cara». Maduro se refirió a él llamándolo «pataruco» por no estar presente en las calles, mientras que a Daniel Ceballos también le dijo lo mismo. «Me han retado a debatir, el pataruco de Ecarri. Te voy a llevar conmigo en una foto, porque no te veo en la calle, y a Daniel Ceballos, me tendré que llevar foto de ustedes, pataruco les dije, pataruco se quedaron. Aquí hay un solo gallo pinto y es Nicolás Maduro».

Por otro lado, anunció la construcción de un megamonumento en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá en el estado Zulia. Este monumento, que será el más grande de América Latina, estará listo en seis meses y será «una muestra de devoción y fe en la patrona de los zulianos». «En seis meses estoy entregando en el Zulia, el megamonumento en homenaje a la Chinita, el monumento mariano más grande de América Latina, el más bello», dijo.

Maduro afirmó que la oposición no está en campaña, sino que está preparando una gran guarimba. «Ellos están preparando una gran guarimba y no se lo voy a permitir, guarimba y violencia nunca más, y el que salga a cometer delito de odio, pa’l bote. Difamaciones, insultos, no se van a tolerar en este país, ni contra civiles, ni militares, ni contra nadie».

Logros económicos

Durante el encuentro con la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, Maduro hizo referencia a la situación económica del país, destacando los logros que, según explicó, han alcanzado en su Gobierno, a pesar de las dificultades. En cuanto a la economía, Maduro resaltó el crecimiento de Venezuela en comparación con otros países de América Latina y el Caribe, destacando un crecimiento del 7% en el primer trimestre del año. Asimismo, mencionó un aumento del 93% en la recaudación tributaria en los últimos cinco meses, lo que ha permitido “invertir en programas sociales como la Gran Misión Venezuela Mujer y los Abuelos y Abuelas de la Patria”, precisó.

«Le puse una meta en enero para la recaudación tributaria y este año ha sido 100 % mayor que el año pasado, para el financiamiento de los proyectos en la comuna», resaltó Maduro.

El presidente también mencionó la «estabilización» de la inflación, la «derrota del dólar Cúcuta” y el establecimiento de un sistema de cambio «sólido». Destacó el crecimiento del crédito bancario y la creación de programas de financiamiento para emprendedores, con más de 40 mil financiamientos otorgados a jóvenes en el mes de junio.

«Derrotamos con políticas públicas correctas, con diálogos, el desabastecimiento, y hoy Venezuela tiene un abastecimiento pleno, con productos de calidad, el crédito bancario ha crecido 81 %, el BDV ha crecido 94 % de los créditos, y sobre todo, financiamiento a emprendedores de la Gran Misión Venezuela Mujer, Venezuela Joven. En este mes de junio hemos entregado 40 mil financiamientos a jóvenes y en julio viene mucho más».

Maduro afirmó que Venezuela cuenta con una “economía sólida” y “un futuro prometedor”. Aseguró que se ha logrado «vencer la hiperinflación, fortalecer el sistema cambiario y promover el crecimiento crediticio en el país». «Por eso me he declarado el presidente de los emprendedores en Venezuela, mujeres y hombres de los barrios. Se recuperó el optimismo, 75 % de los empleados piensan que va a mejorar en 2024, ampliar sus inversiones y su economía».

Del «1×10» al «1x10x7»

Maduro presentó este domingo un balance sobre la jornada denominada «1×10», cuyo objetivo es “avanzar en la conformación de la fuerza y maquinaria electoral más organizada, disciplinada, motivada y poderosa en la historia de la revolución”, dijo. Esta iniciativa, según explicó, “busca garantizar una victoria contundente en las elecciones del próximo 28 de julio, en favor del pueblo y de la paz”.

El mandatario nacional destacó la participación de los ciudadanos en visitas casa por casa “calentando motores para el proceso electoral”, comentó. Enfatizó en la importancia de tres elementos para mejorar el trabajo electoral: convencer, motivar y organizar. En cuanto al proceso de carga de datos del 1×10 electoral, informó que se han alcanzado “cifras récords” y un nivel de organización “impresionante”.

El mandatario anunció la constitución de una nueva maquinaria electoral, denominada «1x10x7», que integra a diversas fuerzas sociales, políticas, culturales y electorales “en busca de la victoria” del 28 de julio. Maduro destacó la participación de organizaciones que no necesariamente pertenecen al PSUV, pero que, según dijo, desean sumarse al proceso.