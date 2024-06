Boric: Es “absolutamente evidente” violación de DDHH y debilitamiento de la democracia en Venezuela

0 SHARES Share Tweet

El mandatario dijo que “Chile defiende los derechos humanos en Chile y en todo el mundo, y por eso tenemos una posición tan clara”.

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo este viernes que es “absolutamente evidente” la violación de derechos humanos y el debilitamiento de la democracia en Venezuela.

Desde Estocolmo, Boric fue consultado por las críticas de miembros del Partido Comunista chileno a su postura sobre la situación en Venezuela, a lo que respondió que la política exterior del país la define es el presidente.

“Nosotros hemos actuado en función de principios y no de consideraciones de corto plazo ni de quién está en el poder durante determinado momento a la hora en que se han violado derechos humanos o se ha debilitado la democracia. Y en el caso de Venezuela me parece absolutamente evidente. Siete millones de venezolanos han dejado su patria. A quien no quiera reconocer eso, no hay mucho más que decir al respecto”, dijo el mandatario sureño.

Añadió que “Chile defiende los derechos humanos en Chile y en todo el mundo, y por eso tenemos una posición tan clara”.

Días atrás, durante su gira por Europa, el presidente Boric concedió una entrevista al medio alemán DW, donde afirmó que “en Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas”.