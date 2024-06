Kate Middleton anuncia en sus redes “un buen progreso” en el tratamiento de cáncer

0 SHARES Share Tweet

“Mi tratamiento está yendo bien, y seguirá durante unos pocos meses más”, añade, para advertir de que “aún no está fuera de peligro”.

Kate Middleton posa a la sombra de un árbol, junto a un arroyo de su residencia de Windsor, con jens, zapatos deportivos, camiseta blanca y chaqueta beige. La foto se realizó a principios de la semana. Su aspecto es bueno, y el tono de sus palabras, en la cuenta oficial en X (antes Twitter) del palacio de Kensington, es positivo. “Estoy teniendo un buen progreso (del tratamiento de su cáncer), pero como todo el que se somete a quimioterapia tengo días buenos y malos”, dice Middleton en su primer mensaje público de los últimos meses.

“En los días malos me siento cansada y débil, y debes permitir que tu cuerpo descanse. En los días buenos, cuando me siento más fuerte, quieres aprovechar todo lo posible ese bienestar”, explica Middleton. “Mi tratamiento está yendo bien, y seguirá durante unos pocos meses más”, añade, para advertir de que “aún no está fuera de peligro” (out of the woods, ‘fuera del bosque’, en la expresión inglesa).



La princesa de Gales ha confirmado que estará este sábado junto a los reyes Carlos III y Camilla y su familia tanto en el carruaje oficial como en el balcón del palacio de Buckingham, durante la celebración del Trooping the Colour, el desfile militar con que se celebra oficialmente cada año el aniversario del monarca británico. La traducción del nombre, “desfilando los colores”, hace referencia al color del estandarte con que se presenta cada regimiento. Suele celebrarse en un sábado de junio, y no concide con la fecha exacta del cumpleaños del soberano (14 de noviembre, en el caso de Carlos de Inglaterra). Tradicionalmente, la reina Isabel II —y posteriormente su hijo― presidían a caballo un desfile que recorre los cientos de metros del Mall, la avenida que conecta el palacio con Trafalgar Square. En los últimos años, la reina optó por el coche de caballos. En esta ocasión, Carlos III, todavía bajo los efectos del tratamiento de su propio cáncer, también escogerá esa opción.



“Su Majestad está encantado de que la princesa de Gales pueda asistir a los actos de mañana sábado y está deseando participar en toda la ceremonia”, decía un portavoz del palacio de Buckingham a los pocos minutos de que Middleton publicara la foto y el anuncio de su mejoría.



La ceremonia concluye con el clásico saludo de los miembros de la familia real desde el balcón de palacio. El año pasado acompañaron a Carlos III y a su esposa Camilla los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, así como los hermanos del monarca, la princesa real Ana y el príncipe Eduardo.