Cirujano General de EE.UU. propone etiquetas de advertencia en redes sociales para proteger la salud mental

El Dr. Vivek Murthy insta al Congreso a aprobar la medida para advertir a los padres sobre los posibles daños de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes.

El Dr. Vivek Murthy, Cirujano General de los Estados Unidos, anunció el lunes que impulsará la colocación de una etiqueta de advertencia en las redes sociales para advertir a los padres de que su uso puede dañar la salud mental de los adolescentes.

Las etiquetas de advertencia, similares a las que aparecen en los productos del tabaco y el alcohol, son una de las herramientas más poderosas de que dispone el máximo responsable sanitario del país. Sin embargo, el Dr. Murthy no puede exigirlas unilateralmente; la medida requiere la aprobación del Congreso. Aún no se ha presentado ninguna ley al respecto en ninguna de las dos cámaras.

Una etiqueta de advertencia enviaría un mensaje contundente a los padres «de que no se ha demostrado que las redes sociales sean seguras», escribió el Dr. Murthy en un ensayo publicado el lunes en la sección de opinión de The New York Times. En su ensayo, califica los efectos de las redes sociales en niños y adolescentes de riesgo para la salud pública, al mismo nivel que las muertes en carretera o los alimentos contaminados.

«¿Por qué no hemos reaccionado ante los daños de las redes sociales cuando no son menos urgentes ni están menos extendidos que los que plantean los coches, los aviones o los alimentos inseguros?», escribió el Dr. Murthy. «Estos daños no son un fracaso de la fuerza de voluntad y la crianza de los hijos; son la consecuencia de desencadenar una tecnología poderosa sin las medidas de seguridad, la transparencia o la responsabilidad adecuadas».

El Dr. Murthy se refirió a investigaciones que mostraban que los adolescentes que pasaban más de tres horas al día en las redes sociales corrían un riesgo significativamente mayor de sufrir problemas de salud mental, y que el 46% de los adolescentes afirmaban que las redes sociales les hacían sentirse peor con su cuerpo. Los adolescentes estadounidenses pasan una media de 4,8 horas al día en plataformas de redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram, según una encuesta de Gallup a más de 1,500 adolescentes publicada el otoño pasado.

En una entrevista el mes pasado, el Dr. Murthy dijo que había oído en repetidas ocasiones de los jóvenes que «no pueden salir de las plataformas», a menudo descubriendo que habían pasado horas cuando tenían la intención de simplemente comprobar sus feeds. «Las plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo que pasamos en ellas», afirma. «Una cosa es hacérselo a un adulto y otra a un niño, cuyo control de los impulsos aún se está desarrollando, cuyo cerebro está en una fase sensible de desarrollo».

Las etiquetas de advertencia anteriores han tenido efectos significativos sobre el comportamiento. En 1965, tras un informe histórico del Cirujano General, el Congreso votó a favor de exigir que todos los paquetes de cigarrillos distribuidos en Estados Unidos llevaran una advertencia de que el uso del producto «puede ser peligroso para su salud». Ese fue el comienzo de un descenso del tabaquismo que duró 50 años. Cuando aparecieron las etiquetas de advertencia, alrededor del 42% de los adultos estadounidenses fumaban cigarrillos a diario; en 2021, esa proporción se había reducido al 11.5%.

Existe un intenso debate entre los investigadores sobre si las redes sociales están detrás de la crisis de salud mental de niños y adolescentes. En su nuevo libro, «La generación ansiosa», el psicólogo social Jonathan Haidt señala como punto de inflexión el lanzamiento en 2007 del iPhone de Apple, que desencadenó un fuerte aumento de las conductas suicidas y los informes de desesperación. Otros expertos afirman que, aunque el auge de las redes sociales ha coincidido con un descenso del bienestar, no hay pruebas de que una cosa haya causado la otra, y apuntan en cambio a factores como las dificultades económicas, el aislamiento social, el racismo, los tiroteos en las escuelas y la crisis de los opiáceos.

El Dr. Murthy lleva tiempo indicando que considera las redes sociales un riesgo para la salud. En mayo de 2023, emitió un aviso sobre el tema, advirtiendo que «hay amplios indicadores de que los medios sociales también pueden tener un profundo riesgo de daño para la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes».

En esa declaración, el Dr. Murthy reconoció que los efectos de los medios sociales en la salud mental de los adolescentes no se conocían del todo. Las investigaciones sugieren que las plataformas ofrecen tanto riesgos como beneficios, proporcionando comunidad a jóvenes que de otro modo podrían sentirse marginados. Aun así, instó a los padres a empezar a poner límites al uso de las redes sociales por parte de sus hijos inmediatamente, y a mantener las horas de las comidas libres de dispositivos.

Con su petición de una etiqueta de advertencia, el Dr. Murthy aumenta aún más el tono de urgencia. «Una de las lecciones más importantes que aprendí en la facultad de medicina fue que, en caso de emergencia, no puedes permitirte el lujo de esperar a tener la información perfecta», escribió. «Evalúas los hechos disponibles, utilizas tu mejor juicio y actúas con rapidez».

Recordando las palabras de una madre llorosa cuyo hijo había muerto por suicidio tras ser acosado en Internet, comparó el momento actual con campañas de salud pública históricas del pasado. «No hay ningún cinturón de seguridad que los padres deban pulsar, ningún casco que encajar en su sitio, ninguna garantía de que expertos de confianza hayan investigado y garantizado que estas plataformas son seguras para los niños», escribió. «Sólo hay padres y sus hijos, tratando de resolverlo por su cuenta, enfrentados a algunos de los mejores ingenieros de producto y a las empresas con más recursos del mundo».

(Con información de The New York Times e Infobae)