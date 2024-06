Enrique Márquez sobre acuerdo en el CNE: “Nosotros no aceptamos órdenes del presidente”

0 SHARES Share Tweet

El candidato dijo que “Nicolás Maduro está derrotado y lo sabe. No se desespere. Acepte su derrota (…) La campaña de Nicolás Maduro es una bailoterapia. ¿Tercer período? Ni de broma»

El candidato presidencial del partido Centrados, Enrique Márquez, aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está de espaldas al país, tras obligar a los candidatos a firmar el acuerdo de aceptación de resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Dijimos que firmaríamos cualquier documento que se nos pusiera luego de un debate. Pero ¿un documento inconsulto? Que te llaman desde el CNE y te dicen ‘venga a firmar’? ¿Qué? Hasta donde yo conozco, la democracia es el debate y sí, hubiera estado de acuerdo en debatir ese documento y si es fruto de un debate entre todos los candidatos, a lo mejor lo hubiera firmado (…) Pero ese acuerdo es incompleto y está de espaldas al país”, expresó Márquez durante una rueda de prensa ofrecida este viernes.

Agregó: “¿Yo tengo que hacer lo que me diga el presidente del CNE? No, estamos en democracia. Yo no ando conspirando. Le advierto al presidente del CNE, que quienes conspiran, están en Miraflores (…) Exigimos respeto señor Amoroso, nosotros estamos en el CNE permanentemente dando la cara. Estamos auditando el sistema y vamos a tener gente viendo los votos (…) Nosotros confiamos en el aparato del CNE y en la FANB. Nosotros no estamos por allí dirigiendo un mensaje confuso a la tropa, porque la FANB es pueblo”.

Indicó a los representantes de los medios de comunicación presentes que “le estamos planteando que respete la propuesta Petro, le pedimos que hiciéramos un referéndum. Pero Nicolás Maduro ni siquiera leyó esta carta, no sé si la leyó, la despreció como desprecia al país (…) Alrededor de esta propuesta que le hicimos, donde está la propuesta de (Gustavo) Petro, nos gustaría debatir con el presidente. Lo de ayer fue una orden y nosotros no aceptamos ordenes del presidente, presidente Nicolás Maduro, usted no es mi jefe”.

Aseguró que “Nicolás Maduro está derrotado y lo sabe. No se desespere. Acepte su derrota (…) La campaña de Nicolás Maduro es una bailoterapia. ¿Tercer período? Ni de broma. Eso lo vemos en el pueblo” y adelantó que en los próximos días estará visitando los estados Sucre, Bolívar y Anzoátegui, como parte de su campaña electoral.