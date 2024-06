Periodista mexicano bajo un chaparrón tras subestimar a La Vinotinto y perder México en la Copa América

0 SHARES Share Tweet

El periodista mexicano se convierte en tendencia después de que Venezuela derrotara a México en un partido que Morales había predicho como una fácil victoria para su país.

La aplastante derrota de México ante Venezuela en la Copa América convirtió en tendencia al periodista mexicano Álvaro Morales, quien días antes había subestimado a La Vinotinto. Morales afirmó que el equipo dirigido por Jaime Lozano «no tenía que temer a Venezuela» e incluso predijo una victoria abultada para los mexicanos.

Sin embargo, la soberbia le pasó factura al periodista, quien este jueves se hizo viral luego de que los usuarios de las redes sociales lo criticaran duramente por su testimonio contra la selección venezolana. Algunos se mostraron felices por la victoria e instaron a Álvaro Morales a disculparse por su «prepotencia, por incitar al odio y por enardecer los ánimos de los fanáticos».

😳🇲🇽 El periodista Álvaro Morales dijo: “No me preocupa Venezuela… ¿qué van a hacer si los goleamos?”.



🗣️ Así respondió Romo post triunfo:



“Nosotros no tenemos esa soberbia e ignorancia que tienen muchos periodistas mexicanos, que nos subestimaron”.pic.twitter.com/G240oUi8UM — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 27, 2024

Tras finalizar el partido con México, Rafael Romo, portero de la selección de Venezuela, mencionó al periodista y aseguró: «Nosotros tuvimos la humildad de reconocer a los rivales, no poseemos esa soberbia ni coraje como la que muestran muchos periodistas mexicanos, quienes nos subestimaron».

A pesar de las críticas recibidas, Morales continuó minimizando el mérito de Venezuela luego de la contundente victoria sobre México. Expresó que los mexicanos están «emperrados» por haber perdido contra Venezuela, a la que considera «una potencia en el béisbol».

¿Cuáles fueron las declaraciones de Morales?

El pasado 22 de junio, tras el triunfo de La Vinotinto contra Ecuador en su primer partido de la Copa América, Morales argumentó que a pesar de la victoria, la selección venezolana tuvo dificultades y dejó espacios abiertos que podrían ser aprovechados por el combinado azteca. Además, destacó que jugadores clave como Machís y Soteldo «no tuvieron un desempeño destacado en el partido anterior». También mostró su confianza en la calidad del equipo mexicano para el enfrentamiento del 26 de junio y redujo los logros de Venezuela, señalando que tendrán que preocuparse más por México.

“No me preocupa Venezuela, Venezuela tendría que estar preocupada de México. Le ganó a Ecuador porque se aviva en un lateral y porque Ecuador tenía un hombre menos. Y le costó un trabajo… Venezuela deja unos espacios terribles, unas distancias enormes. En el primer partido Machís no apareció, Soteldo no apareció, a Rondón no le llegaban los balones. México dejó mejores sensaciones. ¿Que México no lo va a golear? ¿Qué apostamos?“, dijo el periodista a ESPN.