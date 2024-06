Joe Biden busca calmar las aguas tras un debate problemático contra Donald Trump

El presidente enfatiza su compromiso y experiencia mientras enfrenta preocupaciones sobre su edad.

Después de un debate presidencial que dejó mucho que desear, Joe Biden intentó tranquilizar a sus seguidores en un mitin de campaña este viernes. El presidente reconoció sus limitaciones debido a la edad pero enfatizó su compromiso con la verdad y su capacidad para gobernar. «Sé que no soy un hombre joven,» admitió Biden ante una multitud entusiasta. «No camino ni hablo como antes. No debato tan bien como solía hacerlo. Pero sé decir la verdad. Sé lo que es correcto y lo que está mal. Y sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo lograr cosas. Y como muchos estadounidenses, cuando me derriban, me levanto de nuevo.»

El mitin tuvo lugar después de un debate de 90 minutos con Donald Trump, en el que Biden mostró una voz ronca, respuestas vacilantes y una presencia desinflada, preocupando a muchos dentro del Partido Demócrata sobre su capacidad para continuar como candidato. La actuación de Biden no solo planteó dudas sobre su salud y aptitud, sino que también llevó a algunos a considerar la posibilidad de reemplazarlo como candidato presidencial del partido.

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.



I might not debate as well as I used to.



I might not debate as well as I used to.

But what I do know is how to tell the truth.