Amoroso invitó a participar en el simulacro de este domingo: Hay 1.174 centros habilitados

0 SHARES Share Tweet

Según el presidente del CNE, el simulacro es una oportunidad para «fortalecer la democracia en Venezuela y garantizar que la voluntad del pueblo sea respetada en las elecciones».

Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), reiteró este sábado que un total de 1.174 centros de votación nucleados han sido habilitados para el simulacro de este domingo 30 de junio.

En una transmisión en vivo por Venezolana de Televisión (VTV) Amoroso ofreció un balance sobre el simulacro electoral previsto para este domingo, donde anunció que los centros electorales contarán con un total de 3.006 mesas electorales habilitadas en todos los municipios y estados del país.

Además, manifestó que más de 21 millones de votantes están autorizados a participar en el proceso electoral. Amoroso afirmó que el simulacro es una oportunidad para «fortalecer la democracia en Venezuela y garantizar que la voluntad del pueblo sea respetada en las elecciones».

El presidente del CNE instó a todos los partidos políticos y candidatos a «respetar la Constitución de Venezuela y participar en el proceso electoral». En este sentido, expresó su preocupación por aquellos candidatos que se «niegan a firmar un acuerdo de respeto a la voluntad del pueblo venezolano».

«O respetan a Venezuela o no vienen. Hay candidatos que quieren participar y no respetan la Constitución. Los invitamos a que firmaran un acuerdo y se negaron; pero no es que se nieguen, sino que tienen el tupe de decir que no los invitaron», dijo.

El presidente del CNE también informó que se han realizado múltiples llamadas a los candidatos para que participen en el proceso electoral, respetando la democracia y la voluntad del pueblo. «Aquellos candidatos que se nieguen a respetar la Constitución y desconozcan los resultados electorales estarán tomando una postura irresponsable», según Amoroso.

Invitación a observadores internacionales

Además, hizo un llamado a los observadores internacionales y a los ciudadanos a participar en el simulacro electoral para «familiarizarse con el proceso y garantizar la transparencia de las elecciones» y que le sirva como «ejemplo» para sus países.

«Hay muchos veedores ya en nuestro país que respetan la Constitución, que respetan las leyes y al pueblo venezolano. También los invitamos a participar en el simulacro. Ellos pueden participar, pueden darse cuenta por ellos mismos la fuerza que tiene el proceso electoral», aseguró.

Destacó la importancia de que todos los venezolanos participen en esta «fiesta electoral y respeten los resultados», independientemente de sus preferencias políticas.

Amoroso enfatizó que el único requisito para participar es contar con la cédula de identidad, aunque esta se encuentre vencida.

Además, explicó que es posible que algunos electores se encuentren con la situación de encontrar su centro de votación cerrado. En caso de que esto ocurra, se les recomendó dirigirse al centro de votación más cercano, ya que se trata de un simulacro y no de una elección real, es decir, solo estarán habilitados los centros nucleados.

Finalmente, detalló que el objetivo de este simulacro es que los ciudadanos se familiaricen con el sistema y sepan cómo proceder en caso de olvidar algún detalle.

Con información de elcooperante.com