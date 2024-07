El impacto viral de Hailey Welch, la «Hawk Tuah Girl»

De un comentario peculiar a un fenómeno de internet: la historia detrás de Hailey Welch y su ascenso a la fama.

En la última semana, internet ha estado inundado con menciones de alguien llamada «Hawk Tuah Girl». Si te has preguntado quién es y por qué todos hablan de ella, no estás solo. Hailey Welch, conocida ahora como «Hawk Tuah Girl,» se ha convertido en una sensación viral tras una entrevista en la calle con los creadores de contenido Tim & Dee TV.

Hawk Tuah – The original interview that started it all pic.twitter.com/QiDfnmXjye