Biden manda carta al Congreso y da explosiva entrevista sobre su candidatura

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desafía a los críticos y mantiene su candidatura para las elecciones de noviembre.

En una carta enviada a los senadores y legisladores demócratas del Congreso, el presidente estadounidense Joe Biden reafirmó su compromiso de continuar en la carrera presidencial contra Donald Trump, a pesar de las crecientes críticas internas y los llamados para que se retire de la contienda.

«Quiero que sepan que a pesar de todas las especulaciones en la prensa y en otros espacios estoy firmemente comprometido a permanecer en esta contienda, a llegar hasta el final y a vencer a Donald Trump», expresó Biden en su misiva, donde subrayó su convicción de ser la mejor persona para derrotar al exmandatario republicano.

Tras su criticada actuación en el debate presidencial del pasado 27 de junio, Biden ha sostenido «extensas conversaciones con los líderes del partido, funcionarios electos, miembros de base y votantes» para abordar las preocupaciones y miedos expresados sobre lo que está en juego en estas elecciones.

El presidente, de 81 años, quien buscará la reelección el próximo 5 de noviembre, agradeció las «numerosas expresiones de afecto» y el apoyo firme de los demócratas en el Congreso y en todo el país. A pesar de no enfrentar a un rival significativo en las primarias, Biden obtuvo más de 14 millones de votos, el 87% de los votos emitidos, lo que lo posiciona como el presunto candidato del partido con casi 3.900 delegados.

Biden enfatizó la importancia del proceso electoral, destacando que «los votantes del Partido Demócrata han votado. Me han elegido para ser el candidato del partido», rechazando las especulaciones de los medios y expertos. En una entrevista en el programa ‘Morning Joe’ de MSNBC, reiteró: «Lo esencial aquí es que no nos vamos a ninguna parte. No me voy a ninguna parte», subrayando su determinación de continuar en la carrera.

El presidente también lanzó un desafío a sus críticos dentro del partido: «Cualquiera de estos tipos que no piense que debo postularme, que se postule contra mí. Anúnciense para presidente, desafíenme en la convención», dijo en una entrevista en vivo, donde calificó a sus críticos de «élites» desconectadas del votante promedio demócrata.

A pesar de las voces dentro de la bancada demócrata que abogan por su retiro, Biden se muestra firme y confiado en que es el mejor posicionado para derrotar a Trump en noviembre.