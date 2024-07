Fallece la actriz Shannen Doherty a los 53 años

0 SHARES Share Tweet

La estrella de «Beverly Hills 90210» y «Charmed» deja un legado en la industria del entretenimiento tras su batalla contra el cáncer de mama.

La actriz y productora estadounidense Shannen Doherty falleció este sábado a la edad de 53 años, después de una larga y valiente lucha contra el cáncer de mama. La noticia fue confirmada por su publicista, Leslie Sloane, quien expresó: «Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad».

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015, pero no fue hasta 2023 que reveló que enfrentaba la cuarta etapa de la enfermedad, la cual se había extendido a su cerebro causando una metástasis. En una entrevista exclusiva con People el año pasado, Doherty compartió: «No he terminado de vivir, de amar, de crear. No he terminado de intentar cambiar las cosas para mejor».

Doherty saltó a la fama en la década de los 90 con su papel en la aclamada serie juvenil «Beverly Hills 90210» (Beverly Hills, 90210). Su talento y carisma la llevaron a participar en otras producciones icónicas como «Charmed» (1998-2001), «Girls Just Want to Have Fun» (1985), y «Heathers» (1988).

La familia de Doherty ha solicitado privacidad en este momento difícil para poder llorar su pérdida. En un comunicado, describieron a Shannen como un «ser humano hermoso» y una persona devota a su madre, hermanas, sobrina y amigos.

Shannen Doherty deja un legado perdurable en la industria del entretenimiento. Su carrera estuvo marcada por personajes fuertes y memorables que capturaron los corazones de muchas personas alrededor del mundo. A lo largo de su vida, Doherty no solo demostró su talento como actriz, sino también su valentía y determinación en su lucha contra el cáncer.

El fallecimiento de Doherty ha conmocionado a sus seguidores y colegas, quienes han expresado su tristeza y admiración por su lucha y legado. La industria del entretenimiento ha perdido a una de sus grandes estrellas, pero su influencia y contribuciones al cine y la televisión continuarán inspirando a futuras generaciones.

El mundo artístico recuerda a Shannen Doherty no solo por su talento, sino también por su espíritu indomable y su capacidad para enfrentar la adversidad con gracia y valentía. Su vida y carrera son un testimonio de la fuerza y resiliencia que caracterizaron a esta notable actriz.