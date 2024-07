Elon Musk pide apoyo para María Corina Machado antes de las elecciones

El CEO de Tesla insta a respaldar a la líder opositora en la víspera de los comicios presidenciales del 28 de julio

El magnate estadounidense Elon Musk, conocido por ser el CEO de Tesla, ha mostrado su apoyo a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la víspera de las elecciones presidenciales del 28 de julio. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Musk instó a los venezolanos a respaldar a Machado.

«Es hora de que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de un futuro mejor. ¡Apoya a María Corina!», escribió Musk en su red social, generando una oleada de reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

It is time for the people of Venezuela to have the chance for a better future.



Support Maria Corina! https://t.co/d122luXBbk