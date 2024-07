AMLO pide transparencia y calma ante dudas sobre las elecciones venezolanas

0 SHARES Share Tweet

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar los resultados detallados y evitar la violencia en las protestas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado este martes para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela publique los resultados detallados de las elecciones presidenciales, tras las crecientes dudas sobre la victoria de Nicolás Maduro. En su habitual rueda de prensa semanal, López Obrador subrayó la necesidad de despejar cualquier incertidumbre mediante la transparencia en el proceso electoral.

«Si existen dudas, que se den a conocer los resultados. Que se limpie la elección, si es que hace falta. Que se cuenten votos», propuso el mandatario mexicano. AMLO enfatizó que es fundamental avanzar en el cómputo y no limitarse a presentar solo cifras generales. «Que no sea nada más la cifra general y que se avance en el cómputo, es lo que nosotros estamos planteando. Y no descalificar ni en un sentido ni en otro, sino esperar», añadió.

En relación con las protestas que han dejado heridos y fallecidos, López Obrador abogó por manifestaciones pacíficas y evitó la confrontación. «Desde luego que pueden haber protestas, pero pacíficas y no queremos la confrontación. No queremos que se siga enfrentando nuestro hermano pueblo venezolano y que se espere el resultado», declaró AMLO.

El presidente mexicano también señaló que ya existe un dictamen de la autoridad electoral con el 80% de las casillas computadas, pero insistió en la necesidad de transparentar los resultados. «Hace falta que se den a conocer esos resultados», afirmó.

Para López Obrador, la situación en Venezuela ha estado marcada por «mucha propaganda» y enfatizó que es normal en un contexto de confrontación política. «Hay que esperarnos y ojalá y se calmen los ánimos, lo más importante es que no haya violencia, eso es lo más importante y que dejen de acusar en lo político», insistió.

AMLO también hizo un llamado a los actores internacionales para que se abstengan de interferir en el proceso electoral venezolano. «Me refiero a los actores internacionales, expertos internacionalistas, asesores… Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori. Y que no metan las manos, ni las narices quienes no actúan de verdad en realidad en forma democrática», concluyó.