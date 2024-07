Juan Manuel Santos cuestiona credibilidad de resultados electorales en Venezuela

0 SHARES Share Tweet

El expresidente colombiano llama a la comunidad internacional a exigir transparencia y la intervención de observadores independientes.

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos ha emitido un contundente mensaje cuestionando la credibilidad de los recientes resultados electorales en Venezuela. En su declaración, Santos enfatizó que los resultados no pueden ser reconocidos hasta que no se logre una total transparencia y sean validados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen de Nicolás Maduro.

«Los resultados en Venezuela no son creíbles. No se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen. El mundo democrático debe manifestarse para defender la democracia», afirmó Santos.