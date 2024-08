Saab niega órdenes de captura contra Edmundo y María Corina

0 SHARES Share Tweet

El fiscal general de Venezuela afirma que no existen órdenes de arresto activas contra los líderes opositores.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este domingo que no hay órdenes de captura activas contra los líderes de la oposición, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. En una entrevista concedida a Caracol Radio, Saab expresó su interés por conocer las órdenes de arresto mencionadas, pero aclaró que no existen en la actualidad. “Yo quiero conocer las órdenes, verlas, porque no hay”, dijo.

Saab explicó que hay una investigación general en curso que ha llevado a la detención de individuos implicados en la quema de sedes públicas con personas dentro, lo cual es «extremadamente serio». «No me he apresurado a nombrar a nadie en particular; simplemente he destacado conductas delictivas,» advirtió el fiscal.

Durante la entrevista, Saab enfatizó la gravedad de los actos de violencia ocurridos durante las protestas, señalando que aquellos que intenten utilizar bombas molotov para incendiar edificaciones o inciten a la protesta deben asumir las consecuencias de sus acciones. También se refirió a las recientes detenciones y a los informes de heridos y fallecidos durante las manifestaciones de esta semana, argumentando que hay un drama simulado en medio de estos eventos. «Si usted puede presentarme a una persona que haya sido agredida por las fuerzas de seguridad, yo me encargaré de investigar,» agregó.

Saab asegura que las fuerzas de seguridad no han atacado a los manifestantes en el país. «Lo que puedo afirmar es que sí existen indicios de que se han cometido actos violentos, aquellos responsables serán llevados ante la justicia,» reiteró. En relación a los decesos ocurridos en las recientes manifestaciones, el fiscal afirmó que las víctimas eran manifestantes violentos.