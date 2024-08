Aurora Silva exige ver a su esposo Freddy Superlano tras seis días de detención

0 SHARES Share Tweet

La esposa del dirigente político se presenta en El Helicoide para exigir respuestas y justicia.

Aurora Silva, esposa del dirigente político de Voluntad Popular, Freddy Superlano, se trasladó este lunes hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, para exigir que le permitan ver a su esposo, quien lleva seis días detenido.

«Seis días del secuestro de mi esposo Freddy Superlano en manos del régimen de Nicolás Maduro. Me encuentro a las afueras del centro de tortura El Helicoide exigiendo me dejen verlo. Han sido seis días difíciles para nuestra familia. ¿Cómo explicarle a una niña de seis años que su papá no está y no podemos verlo? Escucharla suplicarle a Dios que le devuelva a su papi, esto no es fácil…», escribió Silva en la cuenta de Superlano en la red social X.

Silva también denunció la situación de Roland Carreño, mencionando que «al igual que él, nuestro hermano Roland Carreño ha sido secuestrado nuevamente. Junto a ellos, más de 2.000 detenidos en el país por exigir lo que todos los venezolanos queremos, que se respete la voluntad del pueblo. No voy a descansar hasta verlos en libertad».